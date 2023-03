Chantier de la ligne C de métro : des travaux d'élagage des arbres autour du Monument au morts de Toulouse

Le Monument aux morts, allées François Verdier à Toulouse va être déplacé dans le cadre des travaux pour la future ligne C de métro

Dans le cadre de la réalisation de la future station de métro François Verdier de la ligne C, le Monument à la gloire aux combattants de la Haute-Garonne sera déplacé cet été. L'opération "nécessite une préparation minutieuse" précise Tisséo Ingénierie, chargé des travaux de la future ligne de métro.

Des travaux d’investigations ont déjà été engagés sur les fondations de l’ouvrage et l'élagage des arbres, situés au sud du Monument, débutera ce lundi 6 mars pour une durée de trois jours. L’objectif est de préserver ces arbres et de les protéger pendant le déplacement du Monument qui devrait se faire au mois de juillet.

Tisséo Ingénierie précise aussi qu'une "nouvelle emprise de chantier sera installée autour du Monument et évoluera durant la suite des opérations." Une information régulière sera faite aux riverains sur la programmation et l’avancement du chantier de la ligne C.

Pour toute question liée aux travaux, une médiatrice est disponible au 07 62 98 62 60 de 9h à 18h, au 05 61 14 48 50 ou par mail : julie.carme@tisseo-ingenierie.fr

Pour toute urgence, en dehors de ces horaires, un numéro d’appel gratuit est mis à disposition : 0 800 744 331.

Zone d'intervention pour élaguer les arbres situés au sud du Monument aux morts à Toulouse - Tisséo Ingénierie