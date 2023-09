Chantier de la place du 11-Novembre à Laval : une route provisoire en plein centre-ville

De septembre à décembre, la ville de Laval opère quelques changements dans le centre-ville pour poursuivre les travaux des halles gourmandes.

Une nouvelle voie provisoire

À compter du 20 septembre, la grosse nouveauté, c'est la création d'une route provisoire qui va traverser et couper la place en deux avec des trottoirs. Ce passage permettra aux piétons, aux voitures et aux bus TUL de circuler sans emprunter la rue de Strasbourg qui sera fermée pour travaux.

Les automobilistes pourront rouler en sens unique de l'avenue du général De Gaulle à la rue de la Paix via le pont Aristide Briand. Les vélos et les bus pourront eux rouler en double sens sur cette nouvelle voie, et logiquement, l'arrêt des bus des lignes A B F H et I, seront aussi déplacés sur cette route.

Une nouvelle voie de circulation provisoire sur le place du 11-novembre - Laval Agglo/ Laval Mayenne aménagements

Une aire de retournement

Du côté du quai André Pinçon, juste en face du Cinéville, il y aura une aire de retournement pour les voitures. C'est comme un petit rond-point, le stationnement à ce niveau va être réorganisé. En revanche, les parkings privés de la rue de Strasbourg resteront accessibles.

Les accès aux commerces seront maintenus, Laval Déballe aura lieu comme d'habitude le 10 septembre.

Le premier adjoint au maire, Bruno Bertier, assure que "la place du 11 novembre sera livrée dans les temps, sans retard, l'été 2025."