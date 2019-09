Chantier de rénovation de l'A10 : dernière salve de travaux cet automne entre Lormont et Virsac

Le tronçon de l'A10 entre Virsac et Lormont, au nord de Bordeaux, entre dans sa dernière phase de rénovation pour l'année 2019. A partir du 24 septembre, certaines parties de l'autoroute seront fermées la nuit.

Bordeaux, France

Depuis le mois d'avril, l'autoroute A10 est en chantier entre Virsac et la rocade de Bordeaux (Lormont). Le chantier a été arrêté le temps des vacances estivales, pour ne pas gêner le trafic très dense avec les traditionnels chassés-croisés. Il reprend dans la nuit de mardi 24 septembre à mercredi 25 septembre, pour 18 kilomètres de chaussée devant être rénovés dans le sens Bordeaux-Paris, de l'entrée par la rocade de Bordeaux (échangeur 1) jusqu'à Virsac.

Chaque nuit, environ 1 kilomètre rénové, pour une réouverture des voies au petit matin

"Un chantier s'adapte au trafic, pas l'inverse" déclare Philippe Cloux, chef de district à Ambarès pour Vinci Autoroutes. Le chantier fait le maximum pour ne pas gêner les 110 000 véhicules (dont 10% de poids lourds) circulant chaque jour dans le secteur. Les travaux n'ont lieu que la nuit, sur environ un kilomètre. La portion concernée est alors fermée à la circulation, de 21h30 à 5h en semaine et de 23h à 9h30 le week-end.

à lire aussi Chantier de rénovation de l'A10 vers Bordeaux : un timing serré pour éviter les embouteillages

Le timing est serré. En juin dernier, la panne d'un engin de chantier avait engendré un retard et l'A10 avait été embouteillée jusqu'en milieu de matinée. Cette fois, le chantier s'approche de la rocade et empiète sur sa circulation, avec des déviations prévues. Les usagers allant vers Paris devront certaines nuits prendre un itinéraire bis, en sortant à l'échangeur 2, avant le pont d'Aquitaine, pour n'y revenir qu'au niveau du pont de la Dordogne. Un mal nécessaire, les travaux sont indispensables, assure Philippe Cloux, car "une route, ça s'use (...) il y aura à terme plus de confort."

La fin du chantier programmée en juin 2020

Après le 15 octobre, les travaux sur l'A10 seront terminés...jusqu'au printemps 2020. En avril et juin de l'année prochaine, la couche finale de revêtement sera posée, toujours sur le principe du chantier la nuit avec circulation le jour. La "saison 2" des travaux entre Virsac et Lormont devrait être l'ultime volet de la saga.

Les conditions de circulation et les différentes fermetures de l'autoroute ou des bretelles d'accès sont indiquées en temps réel sur le site de Vinci Autoroutes. Les usagers peuvent s'abonner pour recevoir par mail ou SMS les informations les concernant.