Chantier de rénovation de l'A10 vers Bordeaux : un timing serré pour éviter les embouteillages

Des travaux de rénovation des chaussées sont en cours depuis deux mois sur l'A10 entre Virsac et la rocade de Bordeaux. Chaque nuit, weekends et vacances exceptés, 200 ouvriers travaillent à la pose d'un nouveau bitume, jusqu'à 5h30. Jeudi dernier, un retard a entraîné une congestion du trafic.

Le bitume est étalé pour préparer la nouvelle chaussée de l'autoroute 10, entre Virsac et la rocade de Bordeaux.

Bordeaux, France

Jeudi 6 juin, l'A10 s'est retrouvée embouteillée jusqu'en milieu de matinée à cause des travaux de rénovation des chaussées en cours. Depuis le mois d'avril, l'autoroute est en chantier entre Virsac et la rocade de Bordeaux, sur l'axe avec Paris. Les automobilistes ont été obligées d'emprunter la déviation de bon matin, parce que le chantier de la nuit n'avait pas été terminé à temps. En cause, la panne d'un engin de chantier, une heure avant la réouverture prévue des voies.

Entre 22h30 et 5h30, le compte à rebours des travaux commence

Chaque nuit hors période de vacances et weekends, dès 22h30 passé, le trafic est fermé sur une portion d’autoroute. Les équipes du chantier se mettent alors à l'ouvrage. Les 200 ouvriers ont en tout sept heures pour remplacer le goudron sur un à trois kilomètres. Un objectif renouvelé tous les jours : la route doit être réouverte chaque matin à la circulation à 5h30.

Une vingtaine d’engins avancent en procession. Le premier nettoie d'abord la zone à changer, le second rabote le bitume abîmé, un troisième vient y verser une couche de goudron frais. Ainsi de suite jusqu'à la phase finale : la pose de la nouvelle peinture de signalisation. Le bitume retiré est évacué par 70 camions-bennes vers deux usines qui le recyclent à 50%, à Mérignac et Saint-Christoly-de-Blaye, à une trentaine de kilomètres du chantier.

Opération de rabotage sur 20 centimètres de profondeur pour 2 mètres 20 de largeur. L'ancien goudron est évacué par camions. A la place, un nouveau bitume sera coulé. © Radio France - Fanny Ohier

L'opération doit se faire rapidement et avec précision : le goudron ne doit pas refroidir pour être travaillé, il doit être appliqué de manière uniforme et ne tolère pas les fortes pluies. Si le temps se couvre trop, le chantier est interrompu.

Une panne d'engin de chantier a provoqué les embouteillages

Chacune phase de travail doit être réalisée afin de pouvoir réouvrir la route à la circulation. Le moindre incident peut quant à lui provoquer un retard, comme ça a été le cas jeudi 6 juin. Selon le chef de chantier Philippe Cloux, il a été provoqué par la panne tardive d'un engin, une heure avant la réouverture prévue du tronçon d'autoroute.

Notre objectif c'est que ça ne se produise pas mais je ne peux pas vous garantir à 100 % que ça ne se reproduira pas. Une panne de machine on ne sait jamais quand elle va arriver. — Philippe Cloux, chef de chantier

Les travaux de l'A10 dureront encore un an, avec des interruptions pendant les vacances d'été et d'hiver, jusqu'en juin 2020. Chaque jour, 110 000 véhicules circulent en moyenne sur cette zone de l'A10, entre Virsac et la rocade de Bordeaux.