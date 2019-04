Chantier du carrefour de la Seiglière : deux déviations mises en place

Aubusson, France

A La Seiglière les travaux entrent dans une phase plus contraignante pour les automobilistes. Depuis le 29 avril, deux déviations ont été mises en place pour éviter le chantier du nouveau giratoire:

-La circulation est modifiée sur la départementale 941, qui rallie Limoges et Clermont-Ferrand. L'itinéraire bis implique une boucle de 6,5km au nord, pour contourner le carrefour. Il fera passer tous les véhicules par le carrefour du Pré Cantrez.

-Une déviation d'environ 6km est aussi mise en place à l'ouest de la départementale 990 qui relie Aubusson et Felletin. Cet itinéraire fera passer les automobilistes aux abords du site de la Croix-Blanche du centre hospitalier.

Voici le plan des déviations - conseil départemental

Il faudra compter 5 à 10 minutes de plus pour effectuer vos trajets quotidiens. Ces déviations doivent s'appliquer jusqu'au 30 septembre. A partir de cette date, les travaux entreront dans une nouvelle phase et le plan de circulation sera encore modifié.

Des travaux pour créer un immense rond-point

L'aménagement du carrefour de la Seiglière, à Aubusson, est le plus gros chantier routier du département pour 2019. Il va coûter près de 6 millions d'euros. L'objectif de ce chantier est de créer un gros giratoire, au croisement des départementales 990 et 941. Le chantier, a débuté fin mars et doit durer huit mois.