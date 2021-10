Chantier du RER E : 1.7 milliard d'euros de surcoût dénonce la présidente d'Ile-de-France

Le chantier pharaonique du RER E devrait couter à l'arrivée 5.4 milliards d'euros au lieu de 3.7 milliards selon la présidente de l'autorité régionale des transports d'Ile-de-France. Mais qui va payer ? La région n'a pas les moyens, assure Valérie Pécresse. Sncf Réseau menace de tout arrêter si les collectivités ne payent pas.

Ce chantier, pour lequel le plus grand engin tunnelier de France creuse en ce moment à 35 mètres sous les rues de Paris, doit prolonger la ligne E de Saint-Lazare jusqu'à Nanterre pour mi-2023 puis Mantes-la-Jolie en 2025. Mais ce chantier pourrait prendre encore du retard après ce dérapage budgétaire. 600 millions d'euros de surcoût avaient déjà été réclamés en janvier, et maintenant plus d'un milliard d'euros de hausse supplémentaire selon les élus. Le chiffrage est en cours selon SNCF Réseau.

Un audit ou un chantier qui s'arrête

Un dérapage dû aux crues de la Seine, aux manifestations nombreuses qui ont nécessité des démontages d'installation, et à la crise sanitaire qui a mis à l'arrêt le chantier, explique SNCF Réseau.

Le financement de ce chantier appelé Eole est normalement assuré par la Société du Grand Paris et la région. La présidente de la région, ainsi que les présidents des conseils départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine, que dessert la ligne E, ont condamné dans un communiqué commun ce nouveau dépassement. Selon eux, SNCF Réseau est "juridiquement responsable du coût et du financement de cette opération" et c'est l'Etat qui doit "directement ou indirectement" le garantir.

Valérie Pécresse compte demander un audit, et à défaut une mission de contrôle parlementaire dès cet automne, "sinon, en janvier, Eole s'arrête", prévient la président de la région dans Le Parisien.