Chantier et bouchons sur le périphérique Sud de Caen

Caen, France

Depuis quelques jours les panneaux au-dessus du périphérique annoncent la couleur : « du 27 au 30 août : travaux BP Sud. Fortes perturbations ». Un chantier d’envergure va débuter ce mardi entre les échangeurs 11 et 14, en chaussée extérieure (sens Rennes-Paris).

Les travaux se concentreront sur la file de droite, celle qui absorbe la circulation des véhicules les plus lourds (6 000 camions/jour en moyenne). Il faut réaliser un raclage sur 16 centimètres de profondeur pour refaire l’intégralité de la chaussée jusqu'à l'enrobé final. Selon la DIRNO (Direction Interrégionale des routes du Nord-Ouest) il s'agit de la plus grosse réfection depuis l'inauguration du périphérique. Elle s'inscrit dans le prolongement de travaux identiques réalisés l'an dernier sur la portion Cormelles le Royal / Porte de Paris. Lorsque ces travaux 2019 seront terminés sept kilomètres auront donc été refaits sur ce périphérique Sud. Le tronçon qui reçoit le trafic de transit entre la Bretagne et Paris (ou l'Angleterre) avec quelques 60 000 véhicules par jour (voitures + camions).

Déviation par le Nord

Le chantier sera organisé en deux séquences : une seule voie disponible (celle de gauche) entre 6 heures et 20 heures. Et fermeture totale entre 20 heures et 6 heures. Bien qu’organisée une semaine avant la rentrée scolaire pour tenter d'atténuer la gêne, la réfection de la chaussée extérieure devrait provoquer des bouchons. Les usagers seront vivement encouragés à emprunter le périphérique Nord, via le CHU de Caen, pour contourner la zone impactée. Un trajet certes plus long (en distance) mais au final plus court (en durée).