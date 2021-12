Chantier sur l'autoroute au nord d'Orléans : ouverture de la nouvelle bifurcation entre l'A71 et l'A10

Il va y avoir du changement au nord d'Orléans, au niveau de la bifurcation A10/A71, en provenance de Vierzon et Orléans-centre. Le chantier de réaménagement touche à sa fin, et le nouveau pont, qui enjambe les deux autoroutes, devrait s'ouvrir à la circulation ce mardi matin.

Plus d'un an de travaux s'achèvent. Au niveau de la bifurcation entre l'A71 et l'A10, au nord d'Orléans, le chantier d'aménagement d'une nouvelle bretelle en direction de Paris et Tours touche à sa fin. Une nouvelle voie de circulation et un nouveau pont, devraient s'ouvrir à la circulation dans la nuit de lundi à mardi, si les derniers contrôles de sécurité donnent le feu vert.

Fini les entrecroisement de flux

Jusque-là, les usagers de l'A71 en provenance de Vierzon et ceux venant d'Orléans-centre se retrouvaient sur trois voies de circulation. Les uns, venus de la gauche, devaient se rabattre à droite s'ils voulaient se rendre sur l'A10, direction Paris.

A l'inverse, les véhicules venus d'Orléans arrivaient sur la droite et devaient franchir plusieurs voies pour rejoindre celle de gauche et emprunter l'A10 en direction de Tours. Des entrecroisements de flux auquel le nouvel aménagement va mettre fin. "Le but est d'améliorer la fluidité du trafic et surtout sécuriser les flux de circulation", explique Sanae Erridaoui, cheffe de projet Vinci Autoroutes.

Ancien et nouvel aménagement de la bifurcation A10/A71, au nord d'Orléans. La nouvelle bretelle doit ouvrir ce mardi. - Vinci Autoroutes

Après la mise en service de ce nouvel aménagement, il y aura désormais quatre voies de circulations : trois pour rejoindre l'A10 vers Paris, et une pour se diriger vers l'A10 en direction de Tours. Celle-ci passera par le nouveau pont qui enjambe l'autoroute.

Les deux voies de gauche, empruntées par les usagers de l'A71 en provenance de Vierzon, mèneront directement vers l'A10 direction Paris . Un terre-plein séparera ces voies des deux autres, empêchant ainsi les entrecroisements.

. Un terre-plein séparera ces voies des deux autres, empêchant ainsi les entrecroisements. Les usagers en provenance de Vierzon (A71) voulant rejoindre l'A10 en direction de Tours , devront rester sur la voie de droite en amont, avant de franchir la Loire, pour ensuite emprunter la nouvelle voie de circulation et passer par le nouveau pont.

, devront rester sur la voie de droite en amont, avant de franchir la Loire, pour ensuite emprunter la nouvelle voie de circulation et passer par le nouveau pont. Enfin, les véhicules venant d'Orléans-centre devront rester sur la voie de droite pour se rendre vers Tours, ou bien emprunter la voie de gauche pour prendre l'A10 vers Paris.

"Ce sera surtout un vrai changement pour les Orléanais qui emprunte fréquemment cette portion", conçoit Sanae Erridaoui. "C'est pourquoi il y aura beaucoup de panneaux de signalisation, au début il y aura aussi des panneau clignotant pour avertir de ces modifications."

550 tonnes et 122 mètres de long

Le nouveau pont, permettant de rejoindre la bretelle vers Tours, enjambe en tout huit voies de circulations. Un édifice de 122 mètres de long, dont la charpente métallique pèse 550 tonnes. "C'est une belle bête !", commente Sanae Erridaoui. "L'installation de la charpente a nécessité l'interruption complète de la circulation sur toutes huit voies d'autoroute qu'il enjambe, le temps d'une nuit." La construction de ce nouveau pont était particulièrement complexe, puisqu'il s'agit d'un ouvrage en pente et qui effectue une courbe.

En courbe et en pente, ce nouveau pont de 122 mètres de long qui permet d'accéder à l'A10, vers Tours, a nécessité une grande prudence lors de son installation au nord d'Orléans. © Radio France - Cécile Da Costa

Au total, le réaménagement de toute cette bifurcation a coûté entre 40 et 50 millions, estime Thierry Maillé, directeur opérationnel de la maitrise d'ouvrage Vinci Autoroutes. "Ces travaux sont entièrement pris en charge par Vinci, et l'enveloppe de ce chantier fait parti des 222 millions d'euros prévus pour tout le chantier d'élargissement de l'autoroute A10." Un chantier commencé en 2018, qui devrait durer cinq ans, et donc se terminer d'ici juillet 2024.

Une fois ce chantier achevé, Vinci Autoroutes se prépare à la prochaine étape des travaux : réaménager la même bifurcation mais en sens inverse cette fois. Les travaux devraient durer toute l'année 2022. Le détail de tous les chantiers en cours sur l'autoroute A10 est à retrouver ICI.

Deux fermetures programmées

Deux nouvelles fermetures de bretelles sont prévues par Vinci Autoroute dans le cadre de ces chantiers. Des déviations seront prévues pour accompagner les usagers.

Dans la nuit du lundi 13 et mardi 14 décembre, de 20 heures à 6 heures :

Fermeture de la bretelle Bourges/Paris et de la bretelle Bourges/Tours.

Fermeture de la bretelle d'entrée Orléans centre (n°1 sur l'A71) en direction de l'A10.

Des nuits du mardi 14 au jeudi 16 décembre, de 20 heures à 6 heures :