Charente : accident sur la RN 141 à hauteur de Moulidars

Pas encore d'explication précise, mais il pourrait s'agir d'un accident grave. Un autocar et une voiture sont entrés en collision vers 15h20 sur la RN 141 en Charente, sur la commune de Moulidars, lieu-dit Malvieille. On est entre Cognac et Angoulême.

