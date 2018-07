Charente-Maritime, France

Les motards sont bien visibles, en ce 1er juillet 2018 au matin. Ils ont installé leurs jumelles en bord de route sur la RD 9, juste avant Charron, au nord de La Rochelle. Les 4 gendarmes ne se sont pas dissimulés pour contrôler la vitesse en ce premier jour à 80 km/H et leur présence a un effet immédiat sur la conduite des automobilistes. 75KM/h... 78Km/H... la plupart d'entre eux roule bien en deçà de la nouvelle limite.

"On a des Charentais-Maritimes très respectueux" s'exclame avec un grand sourire le Colonel Guttmann qui commande le groupement de gendarmerie du département. Il est présent sur le contrôle, en ce dimanche matin, ainsi que le préfet de Charente-Maritime, et son chef de cabinet. "Ce sont des contrôles qui ont une vocation pédagogique" explique Fabrice Rigoulet-Roze, le préfet. "Entre 80 et 90 kilomètres heure, les automobilistes ne seront pas sanctionnés". Mais il ne donne date limite pour ces contrôles pédagogiques.

"Nous avons d'autres moyens de contrôle" rappelle le colonel Guttmann "nous avons nos voitures radars mobiles, qui nous permettent de saturer les routes en toute discrétion" et une dizaine de radars fixes flashent au delà de 80 km/h en Charente-Maritime.

67% des accidents mortels, sur les routes sans séparateurs, en Charente-Maritime.

Effectivement les gendarmes stoppent sur le bas côté les véhicules en excès de vitesse, mais ils vérifient simplement que les automobilistes connaissent le changement de réglementation. Ils distribuent des petits documents d'information édités par la sécurité routière "Roulons moins vite là où on meurt le plus" selon lesquels la baisse de 10km/h permet de diminuer de 13 mètres la distance de freinage.

En Charente Maritime, 67% des accidents mortels entre 2012 et 2016 se sont produit sur ces 4 000 km de routes sans séparateur, où la vitesse est désormais limitée à 80 km/h. C'est un pourcentage supérieur au niveau national, ou 55% des accidents mortels se produisent sur ces routes souligne le préfet Fabrice Rigoulet-Roze.

Des réactions variables chez les automobilistes

Marion s'arrête d'elle même devant les gendarmes, elle est partie de La Rochelle et se déplace en Bretagne : "Je me renseigne parce que j'avais entendu dire que toutes les routes ne seront pas à 80. Or je n'ai pas vu un seul panneau depuis La Rochelle. Les gendarmes m'ont dit que oui, toutes les routes sans séparateur sont à 80km/h". Marion avoue en souriant qu'il y a des appels de phares, sur la route pour signaler le contrôle, et que "tout le monde roule à 75km/h, mais j'arriverai quand même en Bretagne" dit-elle !!!

Effectivement, il n'y a pas de panneaux de limitation à 80km/h sur cette route départementale bien connue des automobilistes circulant vers la Vendée. Il n'y en avait pas avant, à l'époque des 90 km/H. Seuls les panneaux existants ont été remplacés. La mesure est générale, elle s'applique, il y a eu une abondante communication, disent les gendarmes, il n'y a pas lieu d'installer de nouveaux panneaux. En Charente Maritime, il y en a une centaine. Leur remplacement est évalué autour de 15 000€ par les services de l'Etat.

Les gendarmes procèdent à des contrôles pédagogiques © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Le conducteur suivant est moins détendu : il roulait à 84 km/h quand il a été stoppé. Il le sait, et il connait la règlementation "Je fais 50 000 km par an et 80km/h sur les routes, c'est une honte" dit-il. "C'est une mesure juste pour nous piquer du pognon". Il est commercial dans une entreprise de communication et roule à bord d'une jaguar rouge siglée : "bien sûr que je vais respecter la règlementation, sinon je n'ai plus de permis, et je n'ai plus de boulot" ajoute-t-il, en colère. Il s'excuse auprès du gendarme qui lui donne un flyer "vous faites votre métier et c'est très bien, j'apprécie votre métier". Les gendarmes regardent "au cas par cas" les situations, souligne le colonel Guttmann, "les gendarmes exercent un discernement" qui pourrait jouer en la défaveur des automobilistes s'ils étaient trop virulents.

Durant les 2h qu'à duré le contrôle, seuls deux automobilistes ont exprimé vigoureusement leur opposition à l'abaissement de la limitation de vitesse. Mais il faut bien dire que la plupart des véhicules arrêtés, dépassaient largement les... 90 km/h !