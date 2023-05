Charente-Maritime : le trafic SNCF très perturbé après un vol de câbles et des manifestations

Plusieurs heures de retard et des suppressions de TER. La circulation des trains est très perturbée ce mercredi 4 mai en Charente-Maritime, en raison d'un vol de câbles sur des voies SNCF dans la nuit de mercredi à jeudi, entre Rouillé et Lusignan, dans la Vienne.

ⓘ Publicité

Depuis 6h30 ce matin, d'importants retards, jusqu'à 1h30, ont eu lieu dans les TER et les TGV entre Poitiers et La Rochelle. Les réparations ont pris fin en fin de matinée et la circulation redevient progressivement à la mi-journée, dans les deux sens. C'est le deuxième vol de câbles important sur cette ligne en deux semaines.

Des manifestants sur les voies près de Saintes

À la mi-journée, le trafic est également interrompu à cause de la présence de manifestants sur les voies près de Saintes, lieu de la visite d'Emmanuel Macron . Des retards et des suppressions sont donc à prévoir sur l'axe Saintes-Royan, mais aussi sur l'axe Bordeaux-Rochefort. Pas d'Intercités donc jusqu'à Nantes via La Rochelle. La circulation des trains entre Saintes et Niort est aussi interrompue dans les deux sens à la mi-journée. La SNCF estime un retour à la normale du trafic vers 14h.