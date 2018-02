La préfecture de Charente-Maritime a décidé, ce jeudi après-midi, d'abaisser les limitations de vitesse, en raison de l'épisode de pollution aux particules fines. Ainsi, les axes à 90 km/h seront limités à 70, et les portions d'autoroute habituellement à 110 passeront à 90.

La Rochelle, France

L'épisode de pollution aux particules fines qui touche toute la Nouvelle-Aquitaine aura donc conduit la préfecture de Charente-Maritime à prendre cette décision, comme en Gironde. De son côté, la préfecture de Charente se contente d'appeler à la vigilance, sans prendre de mesure particulière. Toute la Nouvelle-Aquitaine est touchée par cet épisode de pollution. Les deux Charentes sont en vigilance de niveau 2 ce jeudi et vendredi.

La carte de l'Atmo indique que le Nord de la région est particulièrement touché. - Capture d'écran ATMO

La préfecture de Charente-Maritime a donc suivi les recommandations de l'Atmo Nouvelle-Aquitaine, l'organisme chargé de mesurer la qualité de l'air. Il a placé les deux Charentes en vigilance orange jusqu'à vendredi. L'épisode est renforcé par les températures très basses.

Ainsi, les axes routiers limités à 110 km/h passeront à 90 km/h, et les nationales et départementales passeront de 90 à 70. La préfecture n'a pas communiqué pour savoir si la limitation à 130 km/h sur les autoroutes serait abaissée. A la Rochelle, le réseau Yelo annonce qu'il met en place des tarifs avantageux sur les voitures et les vélos en libre service. Ces mesures se poursuivront jusqu'à la fin de l'épisode de pollution.

Les feux de cheminées interdits

En Charente-Maritime, il est également interdit d'utiliser des cheminées "à foyer ouvert", si elles servent de chauffage d'appoint. D'autres restrictions concenent le secteur agricole, avec l'interdiction de brûlage de certains produits.

Les deux préfectures appellent en tout cas les personnes vulnérables (femmes enceintes, jeunes enfants, personnes âgées, personnes ayant des problèmes cardiaques ou respiratoires) à éviter la proximité des grands axes routiers, et à reporter les efforts physiques intenses. D'une manière générale, il est conseillé à tous d'éviter les activités sportives intenses, et de prendre conseil auprès d'un médecin en cas de troubles respiratoires.