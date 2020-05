Charente-Maritime : pendant le confinement, une hausse massive des infractions routières

Ce sont les commentaires des automobilistes sur les réseaux sociaux qui ont donné l'alerte, les retours des élus ont confirmé qu'il y avait un net relâchement sur les routes, pendant le confinement en Charente-Maritime. "C'était hallucinant" témoigne Jonathan Humblot, l'administrateur du forum Info Trafic 17, qui est aussi chauffeur routier ( il a fait 3 000 kilomètres pendant le confinement) : "sur la rocade de La Rochelle, ça roulait vite très tôt" bien au delà des 80 kilomètres heures. "Puisque les routes c'étaient vidées, certains prenaient ces routes pour eux seuls" confirme Bruno Makary, le Colonel commandant le groupement de gendarmerie de La Rochelle.

153 rétention de permis de conduire et 302 véhicules immobilisés en trois semaines.

Les gendarmes ont donc ressorti les radars embarqués et les jumelles au bout de 4 semaines de confinement en Charente-Maritime. Avant, ils étaient accaparés par les contrôles des attestations covid-19. "97% des personnes ont respecté les mesures sanitaires"selon le Colonel Makary, mais un tiers d'entre eux n'a pas hésité à s'affranchir des règles de sécurité routière, une incohérence qu'il ne s'explique pas."Un de mes gendarmes m'a dit : sur 200 voitures croisées, 60 étaient en infraction" confie le colonel.

1 200 excès de vitesse ont été relevés ces trois dernières semaines par les radars embarqués, auxquels il faut ajouter les 900 infractions constatées sur la route par les motards dont 64 au delà de 40 KM/H. "C'est énorme" lache le colonel alors que le nombre de véhicules en circulation a baissé de 80 à 85% dans le département. Les gendarmes ont retenu 153 permis de conduire et 302 véhicules ont été immobilisés ces trois dernières semaines. Pendant le dernier mois de confinement, 4 personnes ont trouvé la mort sur les routes de Charente-Maritime : un routier emporté par un poids-lourd alors qu'il changeait la roue de son camion sur le bas côté, et trois conducteurs qui se sont tués tous seuls, emportés par leur vitesse.

Annoncer les zones de contrôle.

Avec le déconfinement, les gendarmes seront très visibles : ils ont décidé d'annoncer les zones sur lesquelles ils vont procéder à des contrôles jusqu'à la fin de la semaine sur leur page Facebook, pour rappeler à l'ordre les automobilistes. Un succès immédiat, la page a été relayée plus de 9 600 fois en deux jours ! "Pour éviter les comportements dangereux et freiner les ardeurs des apprentis pilotes à qui la vitesse manquait, nous mènerons, toute la semaine, une campagne de lutte contre les excès de vitesse mais aussi contre les conduites en alcoolémie et sous produits stupéfiants" annonce la gendarmerie de Charente-Maritime en interpellant avec humour les conducteurs :"c'est cadeau et au moins on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir prévenus".

Une publication très appréciée du forum Info Trafic 17. Johnathan Humblot son animateur souhaite que l'opération aille au delà de la première semaine de déconfinement, comme dans d'autres départements. Le Colonel Makary répond que la gendarmerie s'adaptera, au comportement des automobilistes Charentais-Maritimes.