Plus de 400 infractions au code de la route ont été constatées, lors de contrôles routiers les 4 et 5 août 2018 en Charente-Maritime. Plus de la moitié concernent des vitesses excessives.

Charente-Maritime, France

Gendarmes et policiers ont procédé à de nombreux contrôles sur les routes de Charente-Maritime lors du week-end des 4 et 5 août :

408 infractions au code de la route ont été constatées, en cette période de grands départs selon la préfecture du département.

Plus de la moitié des automobilistes étaient en excès de vitesse : 235 conducteurs ont été sanctionnés. En comparaison, le nombre de ceux qui roulaient sous emprise d'alcool est bien moindre : 39 seulement ont été contrôlés positifs, et un seul avait consommé des stupéfiants. 28 utilisaient leur téléphone en roulant et une centaine ont été sanctionnés pour infractions aux règles du code de la route (absence de ceinture, de port du casque, refus de priorité, conduite sans permis de conduire).

Les forces de l'ordre ont procédé à 29 rétentions entrainant la suspension de permis de conduire.

Depuis le début de l'année, le bilan de l'accidentologie est élevé en Charente-Maritime. 36 personnes sont mortes dans des accidents entre le début de l'année 2018 et la fin juillet, c'est autant qu'en 10 mois en 2017.

Le préfet de Charente-Maritime appelle une nouvelle fois les usagers de la route à la vigilance et au respect des règles. De nouvelles opérations de contrôles seront organisées régulièrement d'ici la fin de l'été et dans les mois qui viennent pour lutter contre l'insécurité routière dans le département.