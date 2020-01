Charente-Maritime : une centaine de vélos électriques en libre-service débarquent fin avril

Au total, 140 vélos électriques en libre-service arrivent à La Rochelle et six communes de son agglomération d'ici l'été, dont 110 à la fin du mois d'avril. La location coûtera 1,30 euro. Le nombre de vélos classiques va doubler tout comme le nombre de bornes.

Charente-Maritime, France

38 nouvelles stations de vélo en libre-service ont été annoncées pour six communes de l'agglomération rochelaise, en plus de La Rochelle. Il s'agit d'Aytré, Puilboreau, Lagord, Périgny, Châtelaillon-Plage, et enfin Angoulins. Le nombre de stations, et donc de vélos, va doubler. Il y aura 600 vélos classiques d'ici cet été.

Mais la vraie nouveauté, c'est l'arrivée de 140 vélos électriques, toujours sur la même période, dont 110 dès la fin avril. La couleur ne change pas : on reste sur du jaune et du noir. En revanche, l'assistance électrique vous permettra de rouler plus de 100 kilomètres à une vitesse maximale de 25 km/h.

Prix de la location des vélos électriques : 1,30 euro

Ils seront rechargés par les équipes de la RTCR, le réseau de transports de l'agglomération rochelaise. Pour louer un de ces vélos électriques, il faut compter le même tarif qu'un ticket de bus : 1,30 euro. Le prix de la location des vélos classiques, lui, ne varie pas.

L'un des nouvelles bornes installées. © Radio France - Yvan Plantey

À noter également que dans quelques mois, vous ne serez plus obligé de télécharger l'application Yélo, ni même de vous abonner pour emprunter un vélo. Vous pourrez payer par carte bancaire directement à la borne, via un paiement sécurisé bien sûr. Du côté de l'agglomération rochelaise, on explique qu'avec ça, les touristes, mais aussi les Rochelais, loueront plus facilement des 2 roues.