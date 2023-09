Charente -Maritime : une route prévue à l'est de Marans pour contourner la ville

Sur la rue d'Aligre, la maison de Bruno est noircie par le ballet incessant des voitures et camions. 10 000 véhicules empruntent quotidiennement cet axe, le seul qui relie la Vendée à la Charente-Maritime. Alors le contournement, Bruno l'attend de pied ferme. " C'est vrai que la rue d'Aligre, l'été c'est infernal : c'est des bouchons, des klaxons et quand il y a un gros poids lourd qui passe à grande vitesse, les murs tremblent", affirme-t-il avant d'ajouter :"Moi, que ce soit pas l'est ou par l'ouest du moment qu'il y a une déviation ce serait pas mal".

Dans les prévisions du département, la nouvelle route de cinq km exclut totalement le centre-ville et relie la départementale D 137 par l'est de Marans. Coût estimé de l'opération : 60 000 000 d'euros. Corinne, buraliste à Marans, est dubitative lorsqu'elle découvre le nouveau tracé : "Je m'interroge vraiment sur le devenir de certains commerces puisque les gens prennent l'habitude de contourner la ville et ne viennent pas pour faire leurs courses. Ils cherchent des commerces à proximité de leur trajectoire".

La future route provisoire est surlignée en rouge © Radio France - juliette Mély

Cinq réunions publiques

Autre problème : l'impact sur le paysage aux alentours de Marans. Le contournement a été pensé pour limiter les dégâts selon Nicolas Trottier, chef de projet au département : "À l'est on a pris le parti de se rapprocher le plus possible de la voie ferrée pour mutualiser les deux plateformes et ainsi diminuer l'impact sur l'environnement et sur les parcelles agricoles. On va rogner uniquement des bouts de parcelles et non pas des parcelles entières", explique-t-il.

Le tracé de la nouvelle route n'est pas gravé dans le marbre. Une concertation publique est lancée à partir du 18 septembre et s'achèvera le 24 octobre. "La concertation permettra d'écouter les principaux intéressés et d'enrichir le projet. Comme la voie, ce ne sera pas une "voix" (sic) à sens unique", ironise Sylvie Marcilly, Présidente du Conseil Départemental de la Charente -Maritime.

La première réunion publique aura lieu lundi 18 septembre à 18h à la salle polyvalente de de Marans. Les dates des autres réunions :

Samedi 23 septembre de 9h à 12h à la mairie de Marans

Mardi 3 octobre à la foire de Marans de 9 h à 12h

Jeudi 12 octobre à la mairie de Marans de 17h à 19h

Mardi 17 octobre au marché de Marans de 9h à 12h

Il est aussi possible de donner son avis par mail à l'adresse suivante : marans@charente-maritime.fr ou sur le site du département : contournement-marans.fr

En attendant, le début des travaux est prévu fin 2026 pour une inauguration en 2030.