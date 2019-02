Transports - Charente : une entreprise favorise le covoiturage

L'Isle-d'Espagnac, France

Ce jeudi 28 février, France Bleu La Rochelle organise une matinale spéciale "transports", entre 6h et 9h. Nous recevons notamment Jacky Emon, conseiller régional de la majorité socialiste, délégué au TER et à l’intermodalité et Jean-Luc Gary, directeur territorial SNCF Réseau.

Et coup de projecteur sur une initiative originale, aux résultats encourageants. Anteles est une plateforme d'appels spécialisée dans la communication institutionnelle : assurances, mutuelles, gouvernement. 350 salariés répondent aujourd'hui aux appels téléphoniques des clients et des sociétaires.

Un deuxième plateau a été créé l'année dernière, et l'entreprise a recruté 150 téléconseillers. Parmi eux, une petite dizaine font régulièrement du covoiturage. C'est plus pratique, parce que ces personnes habitent dans le même quartier de la ville, ou le même secteur géographique dans le département. La direction des ressources humaines, sur simple présentation d'un courrier d'explication, peut modifier les emplois du temps pour faciliter la vie de ceux qui veulent voyager ensemble. L'amplitude de travail est, en effet, très large.

Peu d'expériences de covoiturage d'entreprise

En Charente, les entreprises qui incitent leurs salariés à covoiturer sont très peu nombreuses. Le Crédit Agricole Charente-Périgord a créé un outil informatique interne pour permettre aux salariés de se rendre ensemble à des réunions en Dordogne, par exemple. La communauté d'agglomération du Grand Angoulême travaille actuellement à un Plan de Déplacement des Entreprises, qui devrait être prêt en septembre prochain, et pourrait intégrer de nouvelles expériences de covoiturage d'entreprise. Les plateformes de covoiturage entre particuliers fonctionnent bien. Huit aires de covoiturage ont été créées, ces dernières années, aux quatre coins du département par le conseil départemental.

Reportage sur le covoiturage chez Anteles Copier

