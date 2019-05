Charles-Ange Ginésy envisage le retour au 90km/h sur certaines routes des Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes, France

Depuis un an bientôt, les routes secondaires sont limitées à 80km/h, mais elles pourraient bien revenir à 90. Ce jeudi, le Premier ministre a montré des signes d'ouverture. Edouard Philippe ne "verrait aucun inconvénient à laisser les présidents des conseils départementaux assouplir cette mesure". C'est ce qu'il a déclaré sur France Info. Dans les Alpes Maritimes, la mesure a concerné 1.105 kilomètres de routes départementales. Charles-Ange Ginésy, président du conseil départemental des Alpes Maritimes est opposé à cette limitation, mais ce jeudi soir, il dénonce un piège.

Le Premier ministre veut bien assouplir la mesure mais à condition que les présidents départementaux prennent leurs responsabilités si cela entraîne des conséquences sur la mortalité routière. "Avec cette annonce du Premier ministre, on nous enferme dans un débat où il y aurait d’un côté les sachant qui décident à Paris et de l’autre les élus locaux inconscients face à l’enjeu de la sécurité routière" s'insurge Charles-Ange Ginésy.

«un retour à 90 km/h semblerait envisageable sur la plupart des 900 km de routes du Haut et Moyen Pays"

Le Président des Alpes-Maritimes envisage cependant le retour à 90km/h. "Il y a 900 kilomètres qui sont en zone de montagne, dans le Moyen et le Haut Pays et pour lesquels il y a de très nombreux endroits qui méritent de pouvoir être circulés à 90km/h". Charles-Ange Ginésy ajoute "qu'il y a 200 km qui sont situés en zone urbaine sur le littoral et là la limitation est déjà contrainte par les traversées d'agglomération". Ils feront donc l'objet d'un examen au cas par cas.