Charleville-Mézières : la ville passe de 50 km/h à 30 km/h

Le schéma mobilité de Charleville-Mézières entre petit à petit en vigueur. Toute la ville est désormais une zone à 30 km/h, sauf exceptions. Le but, d'après le maire Boris Ravignon : plus de sécurité et moins de bruit. Une mesure qui permet au vélo de prendre un peu plus de place dans les rues.

Le schéma mobilité de Charleville-Mézières commence à apparaître. Voté en fin d'année dernière (le référendum du 28 novembre 2021 avait obtenu 15,47% de participation), il réorganise la circulation des quinze prochaines années dans la ville. Premier grand changement, la ville passe de 50 km/h à 30 km/h sauf exceptions, comme l'avenue Carnot ou la rue de Damouzy.

Plan de Charleville-Mézières avec le détail des rues qui restent à 50 km/h

"On va faire de la pédagogie", assure Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières. Concrètement, pas d'amende avant le 1er octobre, date à laquelle tous les panneaux et marquages au sol seront totalement installés. La facture de cette nouvelle signalisation est de 50.000 euros d'après la mairie.

Cette nouvelle limitation est stipulée à l'entrée de Charleville-Mézières par un panneau "ZONE 30" qui signifie que 30 km/h est la vitesse commune pour toute la ville. Mais des exceptions demeurent : 39 au total. Toutes sont considérées comme des routes ou avenues particulièrement passantes.

Moins vite en voiture, plus de libertés à vélo

Pour les rues à sens unique en voiture, le passage à 30 km/h fait que les vélos pourront désormais y rouler dans les deux sens. En tout, les services de la ville ont répertorié 250 rues concernées. Parmi elles, une centaine nécessiteront des travaux "comme remesurer la largeur des trottoirs, des aménagements sur les places de stationnement, etc.", précise Boris Ravignon.

Le but de l'opération, et le maire ne s'en cache pas, est que Charleville-Mézières devienne une ville "100% cyclable. Soit on est sur une voie à 50 km/h et il y a une piste cyclable pour les vélos, soit on est sur une voie à 30 km/h et on peut circuler avec les voitures en toute sécurité."