Pour ce week-end de février où les trois zones sont en vacances scolaires en même temps, on attend logiquement beaucoup de véhicules sur les routes de Savoie. La journée de samedi sera bien sûr la plus chargée.

C'est le seul week-end des vacances d'hiver où les trois zones de la France sont en vacances scolaires en même temps. Pour ce samedi 24 et dimanche 25 février la direction interdépartementale des routes centre-est prévoit 127 000 véhicules sur les routes de Savoie.

Un samedi très chargé

Dans le détail, pour les arrivées en station : sur la RN 90 en Tarentaise, il est prévu samedi environ 33 000 véhicules entre Albertville et Moûtiers. Ce trafic pourrait provoquer des ralentissements nécessitant l’activation de la régulation au niveau d’Aigueblanche dès le milieu de matinée. Sur la VRU de Chambéry, la circulation devrait être dense dès la fin de matinée.

Pour l'accès à la Maurienne, il est prévu environ 16 000 véhicules pour la journée de samedi.

Dans le sens des retours : sur la RN 90 en Tarentaise, il est prévu samedi environ 28 000 véhicules entre Moûtiers et Albertville. Cette circulation pourrait entraîner des ralentissements entre Bourg-Saint-Maurice et Moûtiers dans la matinée avec des mesures de régulation à l’entrée du tunnel du Siaix. Sur la VRU de Chambéry, il est probable que des ralentissements se mettent en place entre la Ravoire et l’accès à l’autoroute A43 en direction de Lyon en fin de matinée et jusqu’au début de l’après-midi.

Pour les retours de la Maurienne, il est prévu environ 13 000 véhicules pour la journée de samedi.

Un dimanche plus calme

Pour la journée de dimanche, le trafic des accès et des départs des stations est estimé à 37 000 véhicules.

Il est toujours conseillé d'avoir dans sa voiture les équipements nécessaires à la conduite par temps de neige, notamment des chaînes.

