Chassé-croisé : aux côtés des patrouilleurs de la DIRCO sur l'autoroute A20

Beaucoup beaucoup de monde sur la route en ce week-end prolongé du 15 août. Il est l'heure du retour pour de nombreux vacanciers, d'autres ont la chance de démarrer leurs vacances, et puis certains profitent de ce long week-end pour prendre la route et s'évader un peu. Bison Futé a classé ce samedi "rouge" sur les routes dans le sens des départs.

À cette occasion, France Bleu Berry vous emmène aux côtés des agents de la DIRCO, la Direction interdépartementale des routes du Centre-Ouest. Ces hommes et femmes en orange sont sur le pont pour assurer votre sécurité sur l'autoroute. Dans l'Indre, ils travaillent dans les centres autoroutiers de Vatan et d'Argenton-sur-Creuse pour surveiller et entretenir l'autoroute A20.

On est là pour la sécurité des gens, respectez-nous, protégez-nous

Leurs missions : dégager les obstacles qui gênent sur la chaussée, vous mettre en sécurité si vous avez un accident ou une panne, entretenir les aires de repos ainsi que les abords des voies... "On est là pour les usagers", explique Pascal Dutrait, chef d'équipe au centre de Vatan et patrouilleur depuis 20 ans.

L'une des missions des patrouilleurs de la DIRCO : enlever les obstacles qui gênent la circulation sur l'autoroute A20. © Radio France - Emeline Ferry

Quand un objet est signalé sur la chaussée et peut gêner la circulation, les agents doivent intervenir pour l'enlever. "La priorité, c'est la sécurité, rappelle le patrouilleur. Notre sécurité et la sécurité des automobilistes". Le véhicule de la DIRCO est stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, l'agent attend le bon moment pour traverser les voies et récupérer l'obstacle. Cela ne prend que quelques secondes, mais les interventions sont dangereuses, car les voitures arrivent à 130 km/h.

"Tant qu'on ne s'est pas retrouvé une fois au bord de la route, on ne se rend pas compte, estime Pascal Dutrait. Il y a beaucoup de gens qui tombent en panne et qui nous disent, quand on arrive : 'merci d'arriver, on ne pensait pas que c'était si dangereux'".

REPORTAGE - France Bleu Berry embarque dans la camionnette de la DIRCO pour une patrouille sur l'A20 Copier

"On a de plus en plus peur, parce qu'on ne sait pas si notre véhicule va être percuté ou pas, ça n'était pas comme ça avant", remarque-t-il, expliquant que le flux de voitures est plus important. Il appelle les automobilistes à la plus grande vigilance. "On a peur pour nous, pour nos collègues, pour notre famille, c'est dangereux".

Les agents insistent notamment sur le réflexe du corridor de sécurité : quand il y a un véhicule arrêté sur le côté, il faut se déporter en toute sécurité sur la voie de gauche pour éviter de le percuter. Selon le baromètre sécurité des personnels d'autoroutes, 126 accidents impliquant du personnel en intervention ont eu lieu en France en 2021, dont 12 accidents mortels.

