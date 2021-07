Chassé-croisé dans une station-service près de Poitiers : "C'est 400 kg de frites et 50 km de papier toilette"

Du 30 juillet au 1er août, c'est le weekend le plus chargé de l'année sur les routes. Pour l'habituel et tant redouté chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens, Bison Futé voit noir pour la journée de samedi dans le sens des départs, et orange le reste du weekend. Le trafic sera extrêmement dense samedi, journée classée rouge, dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes et dans l'arc méditerranée.

"On attend 10.000 clients" - Rahim Javer, directeur de la station Avia de Jaunay-Marigny

"Nous allons avoir environ 10.000 clients entre ceux qui consomment et ceux qui s'arrêtent juste pour une petite pause pipi. On prévoit à peu près 400 kilos de frites, 50 kilomètres de papier toilette, 1.500 sandwichs", détaille le gérant de la station-service Avia installée aux portes du Futuroscope, près de Poitiers, le long de l'autoroute A10.

Les premiers vacanciers sont déjà là. "Je suis parti en avance car je déteste quand il y a trop de monde comme les gens conduisent mal, même les gros camions, les caravanes, personne ne met ses clignotants", peste Sylvie, une Parisienne en chemin pour Biarritz et qui attend que son toutou se désaltère. "Dépêches-toi Nights, allez, on a envie d'arriver !"

Nicole et José, un couple de Tourangeaux, prennent leur petit-déjeuner avant de rejoindre Biscarosse, dans les Landes. Dans la voiture d'à côté, Tomas et sa compagne, arrivés de Bonn en Allemagne, donnent un croissant beurré au petit dernier pour le calmer avant de reprendre la direction de Bordeaux. "Ils n'arrêtent pas de demander à l'arrière quand est-ce qu'on arrive ?"

Partis de l'Indre-et-Loire ce matin pour aller en weekend prolongé près de La Rochelle, Tito et sa famille en profite pour casser la croute. "Je mange une chips... et j'ai payé trop cher d'ailleurs" dit-il en souriant. Mais les tarifs pratiqués dans les stations-services, ce n'est pas ce qui enquiquine le plus ce patron d'une salle de boxe à Tours.

"Je trouve inadmissible qu'à chaque fois que l'on prend l'autoroute l'été, il y a tout le temps des travaux et on paye toujours le même prix. On a été confinés pendant longtemps, ils auraient pu faire les travaux à ce moment-là, je n'arrive pas à comprendre". Autres mécontents, Alain et Patrice, deux chauffeurs routiers : "On n'a pas le droit de rouler ce samedi de 7h du matin jusqu'à 19h le soir et ça pour nous, c'est mortel." Ce 31 juillet fait parti des cinq samedis estivaux durant lesquels les poids lourds ont interdiction de circuler (ainsi que les samedis 7, 14 et 21 août).