Chassé-croisé de l'été : énormément de monde attendu sur l'A63 et l'A64 ce week-end

Une hausse de 120 % de la circulation attendue sur l'A63 et l'A64 ce vendredi et ce samedi de chassé-croisé au Pays basque.

Il va falloir prendre son mal en patience, ce vendredi 28 et ce samedi 29, fameux week-end de chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. ASF (autoroutes du sud de la France) s'attend à une hausse de 120 % du nombre de voitures sur l'A63 et l'A64 par rapport à la moyenne habituelle. En particulier sur l'A63.

Chargé sur l'agglo bayonnaise et à la frontière

Les départs s'annoncent très étalés. Difficile donc pour ASF de conseiller une heure de départ ou d'arrivée au Pays basque moins chargée qu'une autre. En pleines Fêtes de Bayonne il risque d'y avoir des ralentissements autour de l'agglomération. Attention à la jonction A64 / A63 et également au passage de la frontière, à Biriatou.

Plus calme dimanche

Dans la journée de dimanche 30 juillet, le trafic devrait être plus fluide. À partir de la fin d'après-midi en revanche il devrait à nouveau s'intensifier pour atteindre les 80 % de hausse, en particulier dans le sens Bayonne-Toulouse sur l'A64. A64 globalement moins chargée que l'A63 Bordeaux-Biriatou ce week-end, comme habituellement.

Dans ces conditions ASF conseille de maintenir des distances de sécurité importantes avec les voitures qui vous précédent et de ralentir dès que vous apercevez un véhicule ou un homme en jaune, en train de travailler sur le bord de la chaussée.