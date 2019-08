Chassé-croisé de l’été : on se bouscule dans les ports et les aéroports corses

Ce premier week-end du mois d’août est aussi celui du grand chassé-croisé des vacances d’été. Juillettistes et Aoûtiens se sont croisés en grand nombre dans les ports et les aéroports corses. 50.000 passagers ont transité en deux jours dans les aéroports de Bastia et d’Ajaccio.