Chassé-croisé des vacances : depuis la "tour de contrôle" de Granzay-Gript, Vinci surveille les autoroutes

Week-end de chassé-croisé entre les vacanciers de juillet et ceux du mois d'août et sur les routes, attention cela risque de bouchonner. Dans le sens des départs, ce vendredi 30 juillet est classé rouge, ce samedi 31 juillet noir. Dans le sens des retours, Bison Futé voir rouge vendredi dans le sud-est et orange ailleurs. Samedi, ce sera rouge partout.

Ce week-end, on va doubler voire tripler la circulation habituelle

Au PC sécurité de Vinci autoroutes à Granzay-Gript, les équipes sont sur le pont. C'est là, près de Niort, à côté de l'A10, que sont surveillés 640 kilomètres d'autoroutes sur huit départements allant de la Gironde à la Sarthe. "Ce week-end, on va doubler voire tripler la circulation habituelle sur les autoroutes, notamment l'autoroute A10", estime Jennifer Amourette, responsable adjointe du PC sécurité. Les équipes sont adaptées en conséquence.

Une remontée plus rapide des informations

Ici, "on surveille tout ce qui se passe sur l'autoroute, on est un peu la tour de contrôle". Ce qui frappe, c'est d'ailleurs le mur d'écrans avec les images des caméras de surveillance. Il y en a 140 réparties sur le réseau, à la disposition des régulateurs. Mais ces images ne sont pas le seul moyen d'avoir des informations. "On a les boucles de comptage qui permettent de savoir le nombre de véhicules et la vitesse, on a les patrouilleurs qui circulent sur le réseau. On est également en relation avec les pompiers et les gendarmes", détaille Jennifer Amourette.

Et de nouveaux outils sont utilisés par Vinci comme les réseaux communautaires des usagers ou les GPS type Waze. "On a aussi équipés les patrouilleurs de téléphones portables. Par exemple s'ils sont sur un accident, ils vont nous faire des photos pour comprendre où sont les véhicules et nous faire remonter toutes les informations pour nous faire savoir nous combien de temps va durer l'évènement".

Bien attacher vos chargements et faire des pauses

Le plus gros risque lors d'un week-end comme celui-ci, "c'est l'accident qui va générer une congestion à l'arrière et qui va vraisemblablement se répercuter tout au long de la journée", indique Vincent Arnault, qui gère les régulateurs. Attention donc aux distances de sécurité. Maus aussi à votre chargement. "C'est la saison des vélos, des planches à voile, et de tous les chargements mal arrimés donc bien les attacher. A chaque pause, vérifier qu'il est bien accroché". La pause qui est, on vous le rappelle, recommandée toutes les deux heures.

