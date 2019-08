Chassé-croisé des vacances : des drones au-dessus de l'autoroute près de Toulouse

Alors que ce samedi est "la journée la plus difficile de l'été" avec du noir sur les routes, Vinci Autoroutes utilise un drone pour suivre la circulation au péage de Toulouse-sud (le Palays) et à la jonction entre l'A61 et l'A9 à Narbonne.