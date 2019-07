Chassé-croisé des vacances : du rouge et du orange ce week-end sur les routes de France

Nous allons encore vivre un week-end coloré sur les routes de l'hexagone. Pour les chanceux qui partent en vacances, ça commence dès vendredi avec une journée classée orange par Bison Futé. Il est conseillé de quitter la région parisienne avant 7h, d'éviter les grandes métropoles entre 15h et 19h. Si vous ne voulez pas rouler au pas, n'empruntez pas les autoroutes A7 et A9 entre 9h et 20h.

Pour les retours, pas de souci, c'est vert ce vendredi.

Bison Futé : les prévisions de trafic pour ce week-end

Un samedi très compliqué en direction du sud de la France

Bison Futé classe la journée de samedi rouge dans le sens des départs, orange pour les retours. Autour de Lyon, la circulation s'annonce difficile une bonne partie de la journée. Évitez les autoroutes A7 et A43 dès 7h et jusqu'à au moins 15h, voire 19h pour la section de l'A7 entre Lyon et Lançon. Même chose pour l'A9 entre Orange et Narbonne.

L'A10 entre Tours et Bordeaux risque d'être saturée de 7h à 19h. L'accès au Tunnel du Mont-Blanc, sera dense toute la journée dans les deux sens, voire très dense entre 12h et 14h pour se rendre en Italie.

Orange dans l'est dimanche

Dimanche, la journée sera beaucoup moins chargée sur les routes, excepté sur une large partie est de la France qui est en orange dans le sens des départs. Pour ne pas rouler au ralenti, il est conseillé de ne pas prendre l'A7 entre Lyon et Orange de 10h à 20h, et l'A9 entre Orange et Narbonne, de 9h à 19h.

Évitez également l'autoroute A10 entre Poitiers et Bordeaux de 10h à 20h.