Chassé-croisé des vacances : même dans les bouchons, l'écoconduite fait économiser du carburant

Bison futé a prévu un week-end du 15 août chargé sur les routes, surtout dans le sens des retours. Même coincé dans les bouchons, adopter plusieurs bons réflexes au volant permet d'économiser du carburant et de faire du bien à la planète.

Qui dit souplesse au volant, dit économies de carburant ! Ce vendredi 13 août est classé orange dans le sens des retours et rouge sur l'arc méditerranéen par Bison futé, et vert dans le sens des départs mais orange sur l'arc méditerranéen. Ce samedi 14 août sera totalement rouge dans le sens des retours.

Si vous êtes coincés dans les bouchons en ce week-end du 15 août, au moins, profitez-en pour adopter l'écoconduite. Même dans un embouteillage, certains réflexes permettent d'économiser du carburant et de faire du bien à la planète.

Pneus gonflés et régulateur de vitesse sont vos alliés

Premier réflexe : inspectez vos pneus avant de partir ! Car rouler avec des pneus sous-gonflés augmente de 3 à 6% la consommation de carburant. Si vous savez pas voyager léger, privilégiez une remorque, qui offre moins de prise au vent qu'un coffre de toit et qui consomme moins.

Sur l'autoroute, tâchez de maintenir une vitesse constante, tant mieux si votre véhicule est équipé d'un régulateur, cela permet là aussi d'économiser 3 à 4% de carburant. Dans les bouchons, évitez à tout prix les à-coups, c'est-à-dire les freinages successifs puis les brusques accélérations et respectez les distances de sécurité, ça vous évitera de piler.

La clim' uniquement en cas de canicule

Ne conduisez pas au point mort, c'est dangereux et ça ne fait rien économiser du tout. Attention, en période de canicule, on est un peu obligé d'utiliser la climatisation mais sachez que ça tire sur le moteur et que ça augmente la consommation d'essence ou de diesel de 5 à 6%.