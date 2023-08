Chassé-croisé des vacances : nos conseils pour ne pas se retrouver coincé en Bretagne

C'est un week-end en rouge et noir qui commence sur la route des vacances. Non pas un début d'août propice à écouter Jeanne Mas à l'autoradio en conduisant, ou à relire Stendhal si on est passager, mais trois jours de fort trafic sur les routes et autoroutes de France. La Bretagne n'est pas épargnée.

Bison fûté, voit la France en rouge (circulation très difficile) ce vendredi, en noir (circulation extrêmement difficile) ce samedi pour les "départs" en vacances, c'est-à-dire les trajets en direction des zones touristiques pour l'habituel "chassé croisé".

Vendredi

Le vendredi, la circulation est habituellement très chargée sur les voies express bretonnes dès le milieu de l'après-midi, avec des ralentissements voire des bouchons aux agglomérations, sur les contournements de Nantes et Rennes, et à proximité de Saint-Brieuc, Vannes et Lorient. Le pic ce vendredi ? 18 heures -20 heures, entre Nantes et Quimper, sur la N165. Bison fûté conseille d'ailleurs de quitter les grandes métropoles, de sortir ou de traverser la région parisienne avant midi.

Samedi noir

Samedi, journée "noire" pour les "départs" selon Bison fûté, il est conseiller de quitter ou de traverser l'Île-de-France avant 6 heures ou après 13 heures, et d'éviter la N165, la voie express du sud Bretagne, entre 11 heures et 20 heures !

Les prévisions montrent aussi une circulation dense entre Rennes et Morlaix entre 13 heures et 20 heures.

Dimanche et lundi

La circulation sera difficile dimanche, mais aussi lundi partout en France également.

Si vous quittez la Bretagne

Si vous quittez la Bretagne ce week-end, la couleur est au vert ce vendredi, mais aussi dimanche et lundi, orange (circulation difficile) samedi.

