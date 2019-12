Chassé-croisé des vacances : près de 190.000 voitures attendues en Savoie dès ce vendredi

Cette fois-ci, c'est un chassé-croisé qui se profile sur les routes des Pays de Savoie pour ces vacances de Noël et du jour de l'an, entre les vacanciers qui repartent des stations de ski et ceux qui y montent.

En Savoie, les services des routes annoncent 188.600 véhicules sur les routes entre vendredi et samedi.

Vendredi, un trafic perturbé dès 16 heures

Vendredi, la circulation commencera à se densifier dès 16 heures, avec un trafic chargé dans les agglomérations. Une régulation du trafic, avec des arrêts obligatoires, sera possible en fin d’après-midi sur la VRU (voie rapide urbaine) de Chambéry dans le tunnel des Monts. Pour les accès en station, il faut prévoir les équipements spéciaux.

Samedi, journée rouge pour monter en station

C'est ce samedi que la situation sera plus compliquée, pour accéder aux stations de ski. On attend près de 52.000 voitures dans le sens de la montée en Maurienne et Tarentaise. La journée est classée rouge (accès difficile) dès 9 heures du matin et jusqu'à 20 heures.

La circulation sera très chargée dès le matin sur les routes et autoroutes de Savoie. Le trafic attendu entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice pourrait nécessiter la mise en place d’une régulation dès le début de la matinée jusqu’en fin d’après midi. Les équipements spéciaux pour les accès aux stations sont à prévoir.

Les conditions météo de ce samedi semblent favorables, avec seulement quelques grisailles mais pas de précipitations prévues.

Encore du monde dimanche

Près de 45.000 voitures sont attendues également dimanche, pour accéder ou redescendre des stations. cependant, la journée est classée verte.