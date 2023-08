Chassé-croisé des vacances : un piéton percuté par un poids lourds entre Toulouse et Carcassonne

Un grave accident a eu lieu sur l'autoroute A61 au sud de Toulouse ce vendredi vers 14h, alors que de nombreux automobilistes prennent la route des vacances. Un piéton, un homme d'une quarantaine d'années, a été renversé par un poids lourd dans des conditions encore inconnues peu après le péage du Palays à Toulouse dans le sens Toulouse-Montpellier, sur la commune d'Ayguesvives dans le Sivocal.

2h30 entre Toulouse et Narbonne

L'homme, très grièvement blessé, se trouverait en ce moment en urgence absolue selon les pompiers. Une ambulance, le Smur31 et deux camions de pompiers sont sur sur place. Selon le communiqué de Bison Futé, il s'agirait plus précisément d'une collision entre une voiture et un poids lourd au PR254.

Deux autres personnes ont été prises en charge par les secoures, elles sont indemnes physiquement mais très choquées. La Gendarmerie et les services de Vinci Autoroutes sont sur place.

L'autoroute A61, qui permet de rejoindre la Méditerranée, n'est pas coupée mais deux voies sont neutralisées par l'accident qui a eu lieu sur la voie du milieu. Il faut, à 14h30, 1h50 pour relier Toulouse à Carcassonne, 2h30 entre Toulouse et Narbonne soit une heure de plus.