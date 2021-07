Chassé-croisé des vacances : un samedi noir et un week-end très compliqué sur l’arc méditerranéen

France Bleu Provence vous accompagne tout ce week-end sur les routes. Restez à l'écoute sur 103.6 (Marseille) et 102.9 (Toulon)

Le message est clair : si vous le pouvez, évitez de prendre la voiture ce week-end.

Ce samedi 31 juillet sera la journée classée "noir" par Bison Futé. Il correspond au traditionnel chassé-croisé entre les « juilletistes » et les « aoûtiens ». Dans le sens des départs, la circulation sera « extrêmement difficile » sur la grande majorité des axes routiers et dans le sens des retours, la circulation sera très difficile plus particulièrement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’Arc méditerranéen.

Dès ce vendredi, des ralentissements

Dans le sens des départs :

évitez de quitter ou regagner les grandes métropoles entre 14h et 19h.

évitez l'A7 dans le sens Orange-Marseille dès 10 heures du matin et jusqu'à 20 heures. C'est classé "rouge" entre 12 heures et 14 heures

trafic chargé autour d'Aix-en-Provence sur l'A8 à partir de 15 heures

Dans le sens des retours :

l'A7 est classée en "orange" de 8 heures à 20 heures dans le sens Marseille-Orange

L'A8 est classée en "orange" autour d'Aix-en-Provence de 10 heures à midi.

Un samedi noir pour Bison Futé

Dans le sens des départs :

quittez les grandes métropoles avant 8 heures

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 6h à 18h et entre Orange et Marseille de 8h à 19h

évitez l’autoroute A8 entre Salon-de-Provence et Aix-en-Provence de 9h à 17h. La route est classée "rouge" de 12h à 15h

évitez l’autoroute A9 entre Orange et Perpignan via Narbonne de 8h à 16h.

Dans le sens des retours :

évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 9h à 17h et entre Marseille et Salon-de-Provence de 8h à 15h. L'A7 est classée en "rouge" entre Orange-Marseille entre 11h et 13h

L'A8 autour d'Aix-en-Provence est classée "orange" de 9h à 12h

Un dimanche toujours compliqué

Il faut s'attendre à y rencontrer encore des bouchons, notamment en vallée du Rhône.

Dans le sens des départs :

quittez les grandes métropoles avant 9h

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 9h à 19h et entre Orange et Marseille de 10h à 21h

évitez l’autoroute A8 entre Salon-de-Provence et Aix-en-Provence de 10h à 19h

Dans le sens des retours :