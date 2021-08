Chassé-croisé du 15 août : les prévisions de trafic autour du Mans

Malgré l'absence de pont cette année, le week-end s'annonce chargé sur la route des vacances pour le chassé-croisé du 15 août : selon Vinci Autoroutes, il faut s'attendre à une circulation très dense autour du Mans dès vendredi après-midi, et ce dans les deux sens.

Du monde sur la route jusqu'à lundi

Sur l’autoroute A11, en direction d'Angers et Nantes, le trafic va se charger progressivement vendredi à partir de 14h et jusqu’à 18h, ainsi que samedi 14 août du petit matin jusqu’en milieu de journée. En direction de Paris, le trafic sera dense dès vendredi 13 août après-midi, et les journées de samedi, dimanche et lundi entre 10h et 18h.

Par ailleurs, la journée test des 24 heures du Mans a lieu ce dimanche 15 août. Une partie des départementales habituellement ouvertes à la circulation seront fermées. Retrouvez le plan de circulation en cliquant sur ce lien.