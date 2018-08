Bordeaux, France

Les 37 degrés sont difficiles à supporter pour les touristes sur la route des vacances. "On a bu à peu près six litres d'eau en quatre heures, raconte Sabrina sur France Bleu Gironde. C'est environ un litre chacun". Cette Normande en direction du Sud applique les recommandations : s'arrêter toutes les deux heures et boire 1,5 litre d'eau par jour et par personne. Elle et sa famille ont subi d'importants bouchons sur l'A10 et sur la rocade de Bordeaux (Gironde). La journée du samedi a été classée en noire dans le sens des départs et en orange dans le sens des retours. La voiture "surchauffe vite, dit-elle en remettant du liquide de refroidissement. On est partis de Cherbourg et on a fait 800 kilomètres. Et là, ça fait quatre heures qu'on roule et on fait que 100 kilomètres. On a chaud !" Bison Futé a enregistré 705 kilomètres de bouchons cumulés à la mi-journée. Il y avait 39 kilomètres entre Paris et Bordeaux sur l'A10.

De l'ombre rare

Le soleil tape sur le parking de la station-service. Les coins d'ombre se font rares. Une Sarthoise en route pour le Portugal a abrité son petit-fils dans le coffre. "C'est la nouvelle mode", sourit-elle avant de préciser qu'elle ne "l'oubliera pas". Pour affronter la canicule, il faut penser à tout pour tous, y compris les animaux.

Je fais une pause toutes les deux heures pour hydrater mon chien parce qu'il fait chaud.

Le week-end de chassé-croisé n'est pas terminé même si dimanche s'annonce moins compliqué. Bison futé classe la journée en orange dans le sens des départs et vert dans celui des retours.