PHOTOS - Chassé-croisé : les gendarmes renforcent leurs contrôles routiers en Ille-et-Vilaine

Comme partout en France, les gendarmes d'Ille-et-Vilaine renforcent leurs contrôles routiers, pour ce week-end de chassé-croisé entre les juillettistes et les aoûtiens. Ce vendredi 29 juillet 2022, une quinzaine de gendarmes étaient mobilisés, dans l'après-midi, aux abords de la quatre-voies Nantes-Rennes, à hauteur de Poligné, à une trentaine de kilomètres au sud de Rennes.

Des jumelles à la verbalisation

Posté dans un petit chemin de terre, à côté de la nationale, un gendarme - l'opérateur - scrute les véhicules avec son cinémomètre, sortes de jumelles sur pied qui indiquent la vitesse à laquelle vous roulez. Il détecte une voiture en excès de vitesse, qui va bien plus vite que les 110 km/h autorisés, et informe immédiatement ses collègues en moto ou en voiture, stationnés en contre-bas, à l'échangeur. "137 km/h, alerte-t-il dans sa radio. 137. 1-3-7. Une Audi A3 blanche."

L'opérateur scrute les véhicules avec son cinémomètre, sortes de jumelles qui détectent la vitesse à laquelle vous roulez © Radio France - Clara GUICHON

Dans sa Seat, le voiture de l'équipe d'intervention rapide (ERI), l'Adjudant Yannick Daviaud réagit au quart de tour. Il met les gaz, s'insère juste devant la fameuse Audi après une accélération, et appuie sur un bouton. A l'arrière, dans le coffre, un message lumineux s'affiche : "Gendarmerie nationale, suivez-moi." Le contrevenant se range.

"On est habitué, on fait ça tous les jours, explique l'Adjudant Yannick Daviaud. On maîtrise notre véhicule. On connaît ses limites et nos limites. Il n'y a aucune appréhension." La seule incertitude porte sur les conducteurs. "On ne sait jamais qui on a en face de nous, avoue le gendarme. Tout passe par la route. Dans 80% des cas, ce sont des gens normaux, qui rentrent du travail ou qui vont chercher leurs enfants à l'école. Mais il peut y avoir des grands délinquants ou des cambrioleurs, par exemple. C'est pour ça qu'on reste méfiant..."

La Seat de l'équipe d'intervention rapide de la gendarmerie de Rennes (ERI), que les conducteurs poussent parfois jusqu'à 230 km/h, en intervention © Radio France - Clara GUICHON

Le message affiché pour avertir un conducteur qu'il doit s'arrêter © Radio France - Clara GUICHON

L'Adjudant escorte le contrevenant jusqu'au point de verbalisation, sur une aire de covoiturage, un peu plus bas, où des gendarmes du peloton motorisé de Bain-de-Bretagne patientent. "C'est une amende forfaitaire minorée de 90 euros, indique le Maréchal Aurélien Lécuyer, et vous êtes susceptible de perdre deux points sur votre permis de conduire." Les gendarmes remarquent aussi que son contrôle technique est périmé depuis deux ans. Ils ne lui infligent pas d'amende et le font souffler dans un éthylotest.

Le regard hagard, le conducteur, Thomas, assure ne pas être étonné. "Il y a plus de monde sur les routes donc plus de chances d'attraper du monde, lâche le jeune homme de 27 ans. Mais bon, c'est le jeu. Et ce n'est que deux points sur le permis... On fera gaffe !"

Les excès de vitesse, première cause de mortalité sur les routes en Ille-et-Vilaine

Le Commandant de l'escadron départemental de sécurité routière d'Ille-et-Vilaine le répète : le but, ce n'est pas de mettre des amendes, mais de sauver des vies. "Dans 98% des cas, les accidents sont causés par une erreur humaine, précise le Capitaine Fabrice Bourdiec. Et ça peut juste être la conséquence d'un endormissement, parce que je n'ai pas fait de pause, parce que je viens juste de manger un gros repas, ou parce que je suis une personne âgée et que je suis parti à 15h, après le déjeuner, au lieu de prendre la route quand je suis tout frais, le matin."

"Les excès de vitesse sont la première cause de mortalité sur les routes en Ille-et-Vilaine, pour la deuxième année consécutive, alerte Marie Wencker, Sous-Préfète auprès du Préfet de la Région. Et sur le département, depuis le début de l'année, 18 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route." Les trois autres premiers facteurs d'accidents mortels sur la route sont l'alcool, les stupéfiants et les refus de priorité.

En trois heures, les gendarmes ont intercepté 55 conducteurs, dont 42 en excès de vitesse, qui roulaient de 130 à 171 km/h. Ils ont saisi six permis de conduire. Les équipes continueront d'être sur les routes pendant tout le week-end. Peut-être en serez-vous avertis par votre GPS, comme Waze, où les utilisateurs peuvent dire avoir vu des forces de l'ordre à tel ou tel endroit. "A titre personnel, je trouve ça très bien, sourit le Capitaine Fabrice Bourdiec, parce que, de fait, les usagers font alors plus attention. Et c'est ça qui compte."

Le reportage de France Bleu Armorique Copier

Le Capitaine Fabrice Bourdiec, Commandant de l'escadron départemental de sécurité routière d'Ille-et-Vilaine Copier