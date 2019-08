Chassé-croisé : plusieurs kilomètres de bouchons sur l'A20 en Corrèze et Haure-Vienne

Ce samedi, Bison futé hisse le drapeau rouge partout en France, noir dans l'Est en ce nouveau week-end de chassé. Les premières difficultés sont relevés en Corrèze notamment avec plusieurs kilomètres de bouchons sur l'autoroute A20.

Brive-la-Gaillarde, France

Bison futé hisse le drapeau rouge partout en France dans le sens des départs, et même le drapeau noir dans l'Est. Nouveau week-end de chassé-croisé, chargé à quelques jours du 15 août. La circulation est difficile en Limousin, traversé par les autoroutes A89, et A20.

C'est sur cette dernière que se concentrent actuellement les difficultés. Depuis la fin de matinée, un bouchon s'est formé en amont de Brive dans le sens Nord/Sud, précisément dans la zone de Donzenac. Mais désormais, c'est toute la traversée de Brive qui est rendue difficile, dans les deux sens de circulation.

Point central de ces difficultés le croisement des autoroutes A20 et A89. Au total près de 14 kilomètres de bouchons sont relevés entre Noailles et Ussac dans le sens Sud/Nord tandis qu'un autre bouchon est en cours ce midi entre Perpezac-le-noir et Brive dans le sens Sud/Nord, sur une quinzaine de kilomètres .

Par ailleurs 5 kilomètres ont été relevés en Haute-Vienne à la sortie de Limoges, entre Feytiat et Boisseuil dans le sens Nord/Sud ce samedi midi.

Le pic de bouchon a été atteint vers à 12h20 avec près de 720 kilomètres de bouchons cumulés au niveau national.