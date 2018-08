Indre-et-Loire, France

En ce week-end de chassé-croisé, si vous avez un problème avec votre véhicule sur l'A10, dans le secteur de Monnaie, ce sera peut-être Pascal Camara qui viendra vous chercher. A son compteur, plus de vingt ans de dépannages sur l'autoroute, et des milliers d'automobilistes ramenés en sécurité au garage, pour évaluer les dégâts sur leur véhicule.

Dès que le téléphone sonne, Pascal saute dans sa dépanneuse et démarre, en direction du tronçon de l'A10 sur lequel intervient le garage pour lequel il travaille. Seize kilomètres en tout, dont Pascal connaît tous les recoins : les bornes, les bretelles, et les voies d'accès réservées aux secours, à la police, à la gendarmerie...et aux dépanneuses. "Pour nous c'est pratique, glisse Pascal en badgeant à l'entrée d'une de ces voies, ça nous permet d'intervenir rapidement sur les dépannages."

C'est un peu acrobatique !

Rapidement est le mot-clé lors d'une intervention sur l'autoroute. Car s'attarder sur l'A10, même en prenant toutes les précautions, avec gilets jaunes et glissières de sécurité, peut être dangereux et gêner le trafic. Et Pascal doit aussi se dépêcher car les dépannages s'enchaînent. A 10h, il en est à son troisième depuis la prise de sa permanence, deux heures plus tôt.

Cette fois, ce sont des étrangers, parlant très peu français, et victimes d'une panne à la sortie du péage de Monnaie. Impossible de redémarrer la voiture, il faut la remorquer. Pascal se glisse sous le véhicule pour accrocher le treuil. "C'est un peu acrobatique !" lance-t-il, amusé. Il ramène ensuite les naufragés de la route et leur voiture au garage, où sa patronne assure la prise en charge administrative. Puis il enchaîne les aller-retour, toute la journée.

Les dépanneurs, "saint-bernards" de l'autoroute

Au garage, les clients laissent un petit mot, souvent élogieux, dans le livre d'or. "Vous avez sauvé les vacances", "merci d'avoir remis sur pied note chère 206", "la prochaine fois, on ramène les cacahuètes", peut-on lire. Des commentaires élogieux qui n'étonnent pas vraiment Pascal car, dit-il en souriant, lui et sa dépanneuse sont un peu des saint-bernards de l'autoroute, que les conducteurs en panne sont généralement heureux de voir arriver à leur secours.

En plus de vingt ans de carrière, Pascal a accumulé les dépannages et les anecdotes savoureuses, comme ce véhicule qu'il est allé chercher et qui transportait trois grands singes, toutes ces fois où il a été escorté par les autorités, comme dans "un scénario de film", pour acheminer des personnes jusqu'à l'hôpital, ou terminer le voyage d'un convoyeur de fonds qui avait un délai de livraison à respecter...si Pascal Camara écrit un jour ses mémoires de dépanneur, il n'oubliera en tout cas sûrement pas de souligner le record du garage de Monnaie : 42 dépannages, en une seule nuit !