Chassé-croisé sur la route des vacances : même pas peur de faire une pause en Mayenne !

C'est le premier samedi "noir" de l'été. Soyez prudents au volant. Vous allez en croiser du monde sur les routes du département et sur l'A81 en direction de la Bretagne.

Alors n'hésitez pas à faire une pause chez nous comme ces vacanciers qui n'ont pas hésité à s'y arrêter pour se détendre quelques heures. Pourtant, à la télé, à la radio, dans les journaux, la Mayenne fait la Une de l'actu depuis des semaines en raison de la crise sanitaire : "on vient de Normandie, on arrive de la Vendée et on est là pour deux jours. C'est un endroit très agréable, on en profite. On vient de rouler 260 kilomètres. On s'en fiche pas de la situation, on met le masque. Il ne faut entrer dans la psychose, le virus est là, il est là et puis voilà".

A en croire ces touristes de passage, la Mayenne est une agréable étape pour quelques heures et même plus. De quoi redorer une image écornée par le tintamarre sur la Covid-19.

