Départs en vacances : avantages et inconvénients de ceux qui choisissent la voiture électrique

En ce week-end le plus dense de l'été sur les routes françaises, l'autoroute du soleil n'est pas épargnée. Sur l'aire de repos de Beaune, nous sommes partis à la rencontre de ceux qui ont opté pour la voiture électrique : un moyen de transport plus zen qui a aussi ses contraintes.

Beaune, France

Les départs en vacances ce sont les plaisirs et les galères, notamment sur l'A6 qui passe par Beaune, très empruntée en ce fameux grand chassé-croisé des juillettistes et aoûtiens. La journée de samedi était classée noire dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et l'axe méditerranéen, orange partout ailleurs. Justement sur l'aire de Beaune-Tailly, il n'y a qu'une seule borne de recharge pour les voitures électriques. Les longs trajets de ces automobilistes sont semés d'embûche.

Recharger toutes les deux heures, pendant une heure

Les pauses on le rappelle, c'est toutes les deux heures : pour manger, se reposer, faire le plein, ou alors ... Recharger sa voiture ! Un moyen de locomotion qui a ses avantages et ses inconvénients, car quand on fait ce choix, l'autonomie dure rarement plus de 120 minutes.

Dominic et Monique sont partis de l'Essonne et se rendent dans le sud de la France, ils ont des centaines de kilomètres à faire. A Beaune ils réalisent leur troisième recharge depuis leur départ, à la borne il n'y a qu'une seule prise alors ils attendent leur tour : "heureusement il ne reste que dix minutes de recharge à la personne d'avant, s'il avait commencé il y a cinq minutes on attendait une heure de plus, ça rallonge." Quand la place est libre, Dominic branche sa voiture à une prise au lieu de remplir le réservoir, sa prise s'adapte à la borne.

Dominic prend ces contraintes avec philosophie : pour lui cette conduite est beaucoup plus agréable © Radio France - Sophie Allemand

"Tout à l'heure on a mangé, là on a des livres" - Monique

C'est sûr ce n'est pas l'idéal sur les longs trajets en autoroute, en ville au contraire la voiture se recharge seule au moment de décélérer, ce n'est pas le cas quand on roule à 110 km/h. Une heure d'attente, il faut trouver de quoi s'occuper, "ça les pauses toutes les deux heures on les fait, on arrive un peu énervé parce qu'on boit du café" sourit Dominic. Monique rajoute : "tout à l'heure on a mangé, là on a des livres."

"On ne craint pas les radars, car on ne roule pas au dessus de 110, sinon on consomme trop." Et puis c'est surtout une autre philosophie explique ce dernier, "on n'est plus stressé, on n'a pas la même conduite, c'est calme on prend son temps ! On est déjà en vacances en fait. Alors qu'en voiture thermique on cherchait à arriver le premier."

Une recharge coûte environ 7 euros en ville, 12 euros sur l'autoroute : le coût final est environ le même qu'un plein de carburant.