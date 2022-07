Chassé-croisé des vacances : sur l'A71, un week-end chargé pour les dépanneurs de Montmarault

Il a fallu gérer les jours de congés et les récupérations pour que tout le monde soit sur le pont ce week-end. À Montmarault (Allier), au garage Chauvin, les dépanneurs s'attendent à une forte activité pour ce week-end de chassé-croisé sur la route des vacances.

à lire aussi Départs en vacances : les prévisions de Bison Futé pour ce week-end, classé rouge et noir samedi

Le garage est habilité pour intervenir sur l'A71 et l'A79. Huit dépanneurs seront donc mobilisés samedi et dimanche pour secourir les naufragés de l'autoroute. "Rien que le week-end dernier, on a fait plus de 40 interventions", explique Tony Vito, le directeur du garage, qui s'attend donc à "un grand rush" ce week-end.

Les effectifs sont renforcés car le dépanneur à plusieurs consignes à respecter pour intervenir sur l'autoroute. Il doit notamment être sur le lieu de l'accident, de la panne, 30 minutes après avoir été alerté.

Vérifier sa voiture et faire des pauses

Pour éviter de vous retrouver sur le plateau des dépanneuses de Tony Vito ce week-end, le garagiste rappelle les bons conseils : "Essayez de faire vérifier votre véhicule avant de partir. On a beaucoup de pannées liées à des problèmes d'injections, de chauffe moteur. Il faut aussi faire des pauses régulièrement. Les accidents qu'on a eu, c'était des gens qui à cause de la fatigue, avaient percuté des bordures sur les aires de repos par exemple."

Si malgré tout, vous tombez en panne sur l'autoroute, il faut bien vous mettre derrière les rails de sécurité, même lorsque le dépanneur est arrivé sur place. "C'est vrai que les gens se jettent sur nous quand on arrive. Donc on essaye de bien les laisser derrière le rail explique Tony Vito. Le plus important, c'est de pouvoir débarrasser les clients et l'autoroute. C'est une fois au garage qu'on va gérer l'assistance et le rapatriement des personnes."