Chasseneuil-sur-Bonnieure : nouvelle mobilisation pour le retour de la ligne TER entre Limoges et Angoulême

C'est une ligne extrêmement importante résume Pierre Allard, maire de Saint-Junien et vice-président du Conseil départemental de la Haute-Vienne. Nouvelle mobilisation donc, après Chabanais en mai dernier , ce mercredi dès 10h, à Chasseneuil-sur-Bonnieure, commune charentaise anciennement traversée par cette ligne TER entre Limoges et Angoulême, à l'appel des deux Conseils départementaux, celui de la Haute-Vienne et celui de la Charente et de plusieurs communautés de communes.

"C'est l'accès à la ligne à grande vitesse pour Bordeaux et Paris qui est à Angoulême. On n'y a accès seulement par la route, à un moment où on essaie de privilégier au maximum les transports qui permettent de faire voyager le plus de monde et le rail en fait partie", rappelle Pierre Allard.

Faire pression

"Il est temps que la pression s'exerce sur l'État et la Région pour que cet investissement, cette ligne entre Limoges et Angoulême, soit inscrite au volet ferroviaire du Contrat de plan État-Région", précise Benoît Groussin, le président de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports en Poitou Charente. "Nous souhaitons que ce rassemblement, à Chasseneuil-sur-Bonnieure, se reproduise si besoin est pour qu'à un moment, la pression soit telle qu'une obligation finira par se matérialiser pour inscrire cette ligne au Contrat de plan Etat-région", termine Benoît Groussin.