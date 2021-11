Château-Renault : plus de transport scolaire jusqu'à Tours du fait de violences dans le bus

Depuis jeudi, l'opérateur Transdev Touraine a décidé de suspendre sa ligne de bus scolaire entre la gare de Tours et Château-Renault. La cause : des dégradations répétées d'un groupe de lycéens au sein du car. Coup de cutter dans les sièges, menace avec des tasers, les chauffeurs n'en peuvent plus.

Cela fait maintenant deux jours que le transporteur scolaire Transdev a décidé de ne plus assurer les voyages entre Château-Renault et la gare de Tours. La raison : des dégradations et violences répétées au sein du bus, de la part d'un groupe de 4-5 jeunes scolarisés au lycée professionnel Beauregard de Château-Renault. Coup de cutter dans les sièges, menace avec des tasers, depuis la rentrée les autres passagers ne se sentent plus du tout en sécurité.

Nos chauffeurs ne veulent plus conduire sur cette ligne

Malgré l'intervention répétée des gendarmes d'Amboise, aucune sanction n'a été prise contre le groupe de jeunes toujours autorisé à prendre le bus scolaire. Une situation inacceptable pour Lucie Roullier, directrice de Transdev Touraine. "Depuis la rentrée ces jeunes ont un comportement inadmissible. Ils dégradent les bus en donnant des coups de cutter avec, ils menacent les autres avec des tasers, on ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui nos chauffeurs ne veulent plus conduire sur cette ligne".

Un médiateur au sein du bus

La directrice de Transdev Touraine qui a décidé de suspendre provisoirement la ligne ne voit pour l'instant qu'une seule solution : "Je ne reprendrai la ligne que quand mon conducteur sera accompagné par une personne habilitée, c'est-à-dire par un médiateur. Aujourd'hui on a besoin d'assurer la sécurité sur cette ligne à long terme. On ne peut plus se permettre d'attendre".

Reprise du trafic incertaine

Pour l'instant aucune solution n'a encore été trouvée. Le trafic sur la ligne de bus ne devrait donc pas reprendre lundi. Une réunion est elle prévue jeudi prochain avec les différents acteurs (la Région, en charge du transport scolaire, Transdev Touraine, le lycée Beauregard, la gendarmerie et la communauté de communes), pour décider de la mise en place ou non d'un médiateur sur la ligne de bus scolaire et d'éventuelles sanctions.