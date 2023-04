Châteauneuf sur Cher : les habitants ne veulent plus des camions

Des camions, le collectif en compte jusqu'à 500 qui traversent chaque jour le centre de Châteauneuf sur Cher. Un danger permanent explique Christine Pommier, membre du collectif " Châteauneuf Suffoque " : " C*'est la valse des camions ! On voudrait bien être un peu au calme. On demande tout simplement une limitation du tonnage des poids-lourds sur la commune tout en maintenant une desserte locale évidemment. On ne veut pas pénaliser l'activité locale. On a des ponts qui sont fragilisés par ces poids-lourds. C'est dangereux pour les piétons et les cyclistes. Pour se croiser, les camions doivent rouler sur les trottoirs. Ce n'est pas possible de continuer comme ça.*"

ⓘ Publicité

Certains manifestants ont mobilisé toutes leurs troupes © Radio France - Michel Benoit

Un axe très passant pour rallier le Cher à l'Indre via Lignières. Une déviation obligerait les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes à faire plusieurs dizaines de kilomètres en plus, mais les riverains n'en peuvent plus renchérit Vanessa Jaouen : " Nous, on habite juste sur la rue qui se trouve à côté du pont du Cher. Ca cause des dégâts sur les maisons. On a des volets arrachés. Les murs de notre maison tremblent à chaque passage de camion. Il y aussi l'aspect pollution et les effets sur la santé, notamment pour nos enfants. Des institutions avec les quelles on a discuté nous disent, vous comprenez madame, il n'y a jamais eu d'accident grave. Je leur pose la question : est-ce qu'on peut prendre le risque ? Si cela arrivait un jour ? "

C'est très compliqué de se croiser dans la rue du centre ville © Radio France - Michel Benoit

Le conseil départemental a proposé la pose de passerelles piétons au plus près des ponts, mais cette idée ne séduit pas les riverains car elle ne répond qu'en partie aux nuisances qu'ils subissent.