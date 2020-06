Châteauroux : 10 kilomètres de nouvelles pistes cyclables sur les boulevards

L'occasion pour le maire et son adjoint chargé de la voirie et des travaux de montrer l'exemple

Châteauroux Métropole a donc pris la roue du gouvernement, comme on dit dans le jargon cycliste. Edouard Philippe annonçait dernièrement un effort supplémentaire pour le plan vélo, avec une enveloppe de 60 millions d'euros pour accompagner les projets d'aménagement urbain partout en France, et aider les français à réparer leur vélo. Cela a permis d'aller plus vite explique le maire castelroussin Gil Avérous, par ailleurs président de la métropole. "Sans financement effectivement les "aménagements vélo" sont souvent des arbitrages qui passent en dernier, on a toujours d'autres priorités. Là, _l'occasion d'avoir des subventions à titre exceptionnel, cela nous permet d'accélérer le programme_." En l'occurrence cet aménagement provisoire représente une enveloppe de 80.000 euros.

Des aménagements faciles à mettre en place sur les boulevards, plus compliqués à concevoir en centre-ville

Très concrètement, il s'agit donc de créer 10 kilomètres de pistes cyclables sur les boulevards qui relient la piscine Balsan'éo au quartier de bitray, plus précisément 5 kilomètres dans chaque sens de circulations. Sur le boulevard des marins par exemple la voie la plus à droite est amputée de 2,70 mètres réservés aux bicyclettes, délimités par de la peinture jaune et des plots blancs. Un aménagement provisoire précise Alain Vrillon, l'adjoint en charge des travaux et de la voirie à la mairie de Châteauroux. "Un aménagement définitif sur des boulevards, où il faut casser des trottoirs, refaire les réseaux, redistribuer complètement le profil avec notamment un terre plein central pour le stationnement, c'est des millions. _On a donc voulu tester avant mais on, n'a aucune inquiétude, cela va marcher_." Quant au centre ville, la mairie estime qu'une telle installation est plus compliquée, les voies étant plus étroites dans la majorité des cas. Les aménagements cyclables se feront donc au gré des réfections dans les années à venir, ce sera notamment le cas de l'avenue des marins, réfection prévue "durant ce mandant" confirme Gil Avérous. Il s'agira là de réduire la taille des voies dédiées aux voitures et aux bus pour créer des pistes cyclables séparées, comme c'est le cas avenue François Mitterand par exemple.