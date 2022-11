Châteauroux : bientôt des trottinettes en libre-service ?

Gil Averous, maire de Chateauroux et président de l'agglomération, s'est rendu à Bourges ce jeudi constater le bilan de ces trottinettes électriques dans la cité berruyère. Elles y sont disponibles depuis le 15 avril, il y en a 250 et le bilan est très positif avec en moyenne, 335 trajets quotidiens et 7.500 personnes qui les ont utilisées en six mois.

Sans surprise, ce sont surtout les moins de 30 ans qui y ont recours, 68.000 trajets depuis le mois d'avril nous confirme Guillem Leroux, de la société Pony, à l'origine de ces trottinettes à Bourges. "En moyenne, un utilisateur va faire cinq à six trajets par mois de 2,5 kilomètres parcourus en moyenne. Un trajet qu'on ferait habituellement en voiture. On offre aussi une possibilité de mobilité pour les habitants des quartiers excentrés, pour aller au cinéma, en centre ville, dans les bars ou les boutiques."

7.500 personnes ont déjà utilisé les trottinettes en libre service à Bourges depuis six mois. © Radio France - Michel Benoit

Des trottinnettes plutôt que des vélos

Le spot le plus utilisé, c'est celui des écoles militaires de Bourges qui accueillent des milliers de stagiaires chaque année. Pas de vol, ni de vandalisme affirme l'exploitant, grâce à de nombreux systèmes de géolocalisation et de sécurité. Le maire de Châteauroux, Gil Averous semble plutôt convaincu, "c'est une vraie attente de la population, mais c'est un choix qui n'est pas évident pour les élus, à l'heure où Paris parle de supprimer les trottinettes dans ses rues. C'est vrai que cela peut provoquer des conflits d'usage avec les piétons ou les voitures. A priori, on est plus intéressé par des trottinettes en libre service que des vélos qui ont moins de succès, on en parlera et on décidera en bureau des élus. Dans l'affirmative, ces trottinettes pourraient être installées entre mars et juin. Mais pour l'instant, rien n'est décidé."

Les élus berruyers et castelroussins ont échangé pour voir s'il était judicieux d'installer des trottinettes à Châteauroux © Radio France - Michel Benoit

Pas de problème constaté à Bourges

Ces trottinettes sont bridées à 25 km/h à Bourges et même 12 km/h dans l'hyper-centre. Pour l'instant, la police municipale n'a dressé aucun PV même si on voit beaucoup de ces trottinettes rouler sur les trottoirs, "la police municipale de Bourges fait des rappels à la loi pour l'instant" précise le maire de Bourges, Yann Galut. "Mais si on constate que dans les semaines qui viennent les choses ne s'améliorent pas, on pourra dresser des procès. On veut faire plutôt de la prévention et je n'ai pas le sentiment que la cohabitation soit si diffcile que cela à Bourges. Bourges, ce n'est pas Paris. Les trottinettes sont beaucoup moins nombreuses." Il n'y a pas eu d'accident, pour l'instant, et la police municipale de Bourges va se voir doter de trois grosses trottinettes.