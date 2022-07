Châteauroux : cinq passerelles cyclables posées dans le quartier de Bitray

Les travaux ont coûté près de 1 630 000 euros, financés en grande partie par la Métropole de Châteauroux. Au total, cinq passerelles cyclables ont été posées rue du 3eme Régiment d'avion de chasse, dans le quartier de Bitray à Châteauroux. Les trois dernières ont été installées ce mercredi 20 juillet. "C'est un petit chantier, mais il faut être minutieux. Les passerelles font entre 15 et 20 mètres, et plusieurs dizaines de tonnes", explique le chef de chantier. Deux grues et trois ouvriers ont travaillé toute la journée pour lever les passerelles et poser le tablier de pont qui supportera les futurs cyclistes.

Les passerelles doivent permettre aux cyclistes de rejoindre plus sereinement le centre-ville de Châteauroux et la Martinière. © Radio France - Emma Steven

Les dalles en béton seront quant à elles coulées d'ici la fin du mois de juillet. Les travaux devraient être terminés d'ici début octobre. Le chantier n'aura aucune incidence sur la circulation.

Rendre accessible la voie aux cyclistes

Jusqu'à présent, les cyclistes qui voulaient emprunter cet axe devaient rester sur la même route que les automobilistes. "C'était un point noir car elle est étroite. Il était impossible de faire une piste cyclable sur la même voie. Nous n'avions pas d'autre possibilité que de mettre en place ces passerelles", précise Didier Duvergne, vice-président de la Métropole de Châteauroux délégué aux Travaux. L'édile espère aussi que grâce à ces installations, la route sera encore plus empruntée par des cyclistes pour rejoindre le centre-ville de Châteauroux. "Depuis deux ans, la Métropole a choisi de faire des cheminements pour les cyclistes. C'est dans la continuer de cette logique. Il faut continuer à la promouvoir car ça incitera les habitants à se déplacer en vélo", avance Didier Duvergne. A Déols, des voies cyclistes doivent aussi être améliorées.