Châteauroux : pas de nouveau contrôle technique au 1er janvier mais des centres équipés malgré tout

Châteauroux, France

Pas de changement pour le contrôle technique au 1er janvier 2019. Il n'y aura pas de nouveaux tests antipollution, des tests qui doivent détecter plus finement les particules fines des voitures diesel. Emmanuel Macron a repoussé cette mesure au 1er juillet prochain. Un geste à destination des gilets jaunes. Pourtant, les centres de contrôle techniques eux, se sont équipés des nouvelles machines, pour être prêts le 1er janvier. Certains ne peuvent pas attendre le 1er juillet pour les utiliser, ils n'ont plus que ces machines-là.

C'est le cas à Châteauroux, au centre Autovision. Michel, le gérant, connecte la voiture au nouvel appareil, il entre quelques informations comme l'année du véhicule. Il place le câble dans le pot d'échappement. Ces manipulations ne changent pas que ce soit avec l'ancienne ou la nouvelle machine.

Deux accélérations sont désormais nécessaires

En revanche, avant, le contrôleur technique montait les régimes doucement, ce qui n'est plus le cas. "Il faut deux accélérations. Si la première est à 4 900 tours, la deuxième doit être pareille", explique Michel.

C'est la seule technique avec ce nouveau matériel, enfin pas si nouveau dans ce centre. "J'ai déjà changé mon matériel il y a deux ans et demi donc là, j'ai juste fait une mise à jour. On a quand même investi un peu", souligne le gérant. Toutefois, cela reste moins cher que du neuf.

Mais du coup, il n'a pas d'anciennes machines sous la main :

L'appareil est équipé maintenant donc on est obligé de faire comme cela, mais les valeurs elles, vont se durcir au mois de juillet", Michel

Dès maintenant, avec la nouvelle machine, le résultat est déjà plus précis. "Avant, on trichait plus ou moins, il ne faut pas rêver, maintenant il faut respecter le nombre de tours / minute sinon cela ne marche plus", conclut le contrôleur technique. Michel conseille donc de nettoyer le pot d'échappement, avant le contrôle.