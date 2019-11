Châteauroux: les cyclistes s'équipent pour rester bien visibles

Châteauroux, France

Alors que les journées se raccourcissent et que les nuits se rallongent, les membres de l'association Château'Roule incitent les vélos à rester repérables dans l'espace public, y compris en pleine journée lorsque le temps devient maussade, et la visibilité parfois réduite pour les voitures. L'association Château'Roule distribuait donc ce samedi matin des gilets jaunes et des kits d'éclairage aux cyclistes passants sur les marchés République et Voltaire à Châteauroux.

Des kits d'éclairage

Pour rester visible lorsqu'on est à vélo, une simple lumière ne suffit pas: il faut un éclairage à l'arrière, à l'avant mais aussi des catadioptres, des bandes réfléchissantes, sur les roues du vélo, ainsi qu'un gilet jaune... Ça fait beaucoup, mais c'est surtout essentiel pour Eric Domenge-Abeau, un membre de l'association Château'Roule. "Il faut vraiment développer le vélo, et pour ça, il faut surtout que les gens se sentent en sécurité. Ça demande donc du matériel, mais c'est un tout petit investissement si l'on compare par exemple à une voiture".

Beaucoup de cyclistes roulent pourtant de nuit sans éclairage complet. Eric Domenge-Abeau pense par exemple"aux livreurs de nourriture à domicile, souvent très peu éclairés et qui roulent sur les trottoirs". Château'Roule veut donc sensibiliser au maximum les usagers. Une marche nocturne est également prévue en ville, avec un départ du cortège vers 19h place de la République à Châteauroux.