Châteauroux métropole : les premiers bus articulés ont été mis en circulation

Le bus articulé fait 18 mètres de long, soit 6 mètres de plus qu'un bus normal.

Ils circulent dans la métropole castelroussine depuis ce lundi matin : les deux premiers bus articulés viennent d'être inaugurés. Ils font 18 mètres de long, soit 6 mètres de plus qu'un bus normal, et peuvent accueillir jusqu'à 161 voyageurs contre une centaine actuellement.

Chaque bus articulé coûte 400 000 euros, c'est environ deux fois plus cher qu'un bus normal. Ils ont été achetés par Châteauroux métropole mais la mise en circulation est gérée par le groupe Keolis. La métropole castelroussine vise le désengorgement de la ligne 1, qui est régulièrement surchargée.

Des bus surchargés sur la ligne 1

Les utilisateurs de la ligne 1, qui relie la zone commerciale du Form à Cap sud, se réjouissent de l'arrivée de ces deux nouveaux plus grands à Châteauroux métropole. Sylvain, 53 ans, s'est par exemple habitué aux bus surchargés sur la ligne 1 : il adapte désormais ses horaires quand il doit prendre le bus. "J'espère qu'il y aura plus de places pour les personnes handicapées, parce qu'une seule place dans les autres bus pour les handicapés, ce n'est pas formidable. Un seul fauteuil et ça y est, c'est le bordel", souligne-t-il. Il existe désormais deux places réservées aux fauteuils roulants dans les nouveaux bus articulés.

Lancement ce matin des deux premiers bus articulés @bus_horizon qui circulent désormais sur la ligne 1 à Châteauroux Métropole. Chaque bus peut accueillir 161 voyageurs au lieu d'une centaine sur les anciens #mobilité cc @Chateauroux36pic.twitter.com/PbgELzAKAf — France Bleu Berry (@FB_Berry) June 3, 2019

Les bus de la ligne 1 se remplit très vite également lorsque des poussettes montent à bord. C'est le cas de Mélissa, une mère de famille castelroussine, qui n'arrive pas toujours à prendre le bus avec sa poussette. "Quand c'est chargé, on ne peut pas monter. Vous êtes obligés d'attendre d'autres bus et cela peut vous mettre en super retard. Je trouve que c'est vraiment génial qu'il rajoute d'autres bus, surtout pour nous les mamans avec des poussettes : cela fait du bien", se réjouit-elle.

Je pense qu'il y aura moins de baston pour les places.

Mélanie, une Castelroussine de 35 ans

Chaque jour, 10 000 voyageurs montent à bord du bus sur la ligne 1.