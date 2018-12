Châtellerault : trois jours de chantier pour démonter la Main Jaune, la circulation perturbée

Châtellerault, France

A Châtellerault, le chantier du démontage de la Main Jaune va débuter ce mercredi 19 décembre dans la matinée. Dès 6 heures, les engins de chantier seront installés, et ils n'en partiront pas avant trois jours. La sculpture de 24 mètres de haut a été ravagée par les flammes dimanche 16 décembre dans la soirée et une enquête est toujours en cours pour déterminer les causes de cet incendie, même si la piste criminelle semble privilégiée.

Un démontage et pas une démolition de l'oeuvre

Une immense grue de 100 tonnes doit être positionnée ce mercredi matin sur la route et deux nacelles de 30 et 40 mètres doivent dans le même temps prendre place, au plus près de la main jaune. Après un nettoyage complet du rond-point dans la matinée, une équipe de six personnes va entrer en action. Les choses vont se faire en douceur, car on ne connait pas exactement l'état de l'oeuvre. D'ailleurs elle va être démontée et non pas détruite. Seul le haut de la main jaune va être déposé. L'artiste Francis Guyot a donné son accord. Les enquêteurs pourront ensuite analyser la base de la sculpture, là où sont parties les flammes dimanche soir. Au total : l'opération devrait prendre trois jours. Deux équipes vont se relayer de 6 heures du matin ce mercredi, jusqu'à vendredi soir 20 heures.

La circulation déviée pour trois jours

Pour permettre un déroulement du chantier sans encombre, la circulation est coupée sur la moitié du rond-point. La sortie numéro 26 de l'autoroute A10 reste également fermer. Les poids-lourds doivent éviter la zone. Le service des routes du département de la Vienne a mis en place des déviations.

Les infos circulations sont à retrouver ici.